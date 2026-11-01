Skip to content
Meine Region ändern

Wähle deine Region für personalisierte Inhalte

Meine Region ändern

Wähle deine Region für personalisierte Inhalte

/ ©fotolia
Symbolfoto zu einem Beitrag von 5min.at: Drogendeal
Unmittelbar neben einem Dienstfahrzeug der Polizei wickelten zwei Männer am Samstag ihren Deal ab.
Salzburg
01/11/2026
Anzeige

Direkt neben Streifenwagen: Dealer dealt vor den Augen der Polizei

Dreister oder unüberlegter geht es kaum: In Salzburg wickelten zwei Männer am helllichten Tag ein Drogengeschäft ab. Und das ausgerechnet unmittelbar neben einem geparkten Polizeiauto. Die Beamten sahen live zu.

von Nadia Alina Gressl Bild auf 5min.at zeigt Nadia Alina Gressl
1 Minute Lesezeit(134 Wörter)
Wählen Sie 5min.at als bevorzugte Google-Quelle

Einen denkbar ungünstigen Ort für ein illegales Geschäft haben sich am Samstagmittag zwei Männer in Salzburg ausgesucht: Am 31. Oktober 2026 beobachteten Polizisten zur Mittagszeit einen Suchtgifthandel auf frischer Tat. Der Deal spielte sich in unmittelbarer Nähe eines abgestellten Polizeidienstfahrzeuges ab. Die Beamten konnten die Übergabe zwischen den beiden Männern wahrnehmen und schritten ein.

43 Gramm Cannabis sichergestellt

Bei der anschließenden Kontrolle klickten zwar keine Handschellen, für die beiden Beteiligten hagelt es jedoch handfeste Anzeigen: Bei dem Dealer, einem 30-jährigen Tennengauer, fanden und beschlagnahmten die Polizisten rund 40 Gramm Cannabiskraut. Beim Käufer, einem 67-jährigen Salzburger, wurden rund drei Gramm Cannabiskraut entdeckt und sichergestellt. Die Anzeigen gegen den 30-Jährigen und den 67-Jährigen erfolgen auf freiem Fuß.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf:

© 2026 - 5min.at