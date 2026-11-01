Direkt neben Streifenwagen: Dealer dealt vor den Augen der Polizei

Dreister oder unüberlegter geht es kaum: In Salzburg wickelten zwei Männer am helllichten Tag ein Drogengeschäft ab. Und das ausgerechnet unmittelbar neben einem geparkten Polizeiauto. Die Beamten sahen live zu.

Einen denkbar ungünstigen Ort für ein illegales Geschäft haben sich am Samstagmittag zwei Männer in Salzburg ausgesucht: Am 31. Oktober 2026 beobachteten Polizisten zur Mittagszeit einen Suchtgifthandel auf frischer Tat. Der Deal spielte sich in unmittelbarer Nähe eines abgestellten Polizeidienstfahrzeuges ab. Die Beamten konnten die Übergabe zwischen den beiden Männern wahrnehmen und schritten ein.

43 Gramm Cannabis sichergestellt

Bei der anschließenden Kontrolle klickten zwar keine Handschellen, für die beiden Beteiligten hagelt es jedoch handfeste Anzeigen: Bei dem Dealer, einem 30-jährigen Tennengauer, fanden und beschlagnahmten die Polizisten rund 40 Gramm Cannabiskraut. Beim Käufer, einem 67-jährigen Salzburger, wurden rund drei Gramm Cannabiskraut entdeckt und sichergestellt. Die Anzeigen gegen den 30-Jährigen und den 67-Jährigen erfolgen auf freiem Fuß.