Mit 160 auf der Tauernautobahn: Salzburger Polizei zieht reihenweise Scheine ein

Auf der A10 rasten Auto-Lenker mit bis zu 160 km/h, im Ortsgebiet fiel ein Deutscher mit Tempo 93 auf. Zudem stoppte die Polizei zahlreiche Drogenlenker und Schrott-Fahrzeuge.

In der Nacht auf Sonntag, den 1. November 2026, hat die Salzburger Polizei im gesamten Bundesland umfangreiche Verkehrssicherheitskontrollen durchgeführt. Die Bilanz der Schwerpunktaktion: Extremraser auf Autobahn und im Ortsgebiet, berauschte Fahrer ohne Schein sowie technisch desolate Fahrzeuge hielten die Einsatzkräfte auf Trab. Besonders eilig hatten es zwei Lenker auf der A10 Tauernautobahn in Fahrtrichtung Villach: Im 100-km/h-Bereich wurde ein 51-jähriger Kroate mit 152 km/h und ein 46-jähriger Iraner sogar mit 160 km/h geblitzt. Für beide war die Fahrt vorerst zu Ende: Die Führerscheine wurden an Ort und Stelle vorläufig abgenommen, Sicherheitsleistungen eingehoben und Anzeigen an die Bezirkshauptmannschaft Tamsweg erstattet.

Mit 93 km/h durch den Ort, 80 km/h im 30er-Bereich

Auch abseits der Autobahn drückten manche Lenker das Gaspedal durch: Im Ortsgebiet von Wals erwischten die Beamten einen 32-jährigen Deutschen mit 93 km/h. Auch er musste seinen Führerschein sofort abgeben. In der Stadt Salzburg donnerte ein 31-jähriger Ungar sowohl in einer 30er-Zone als auch im 50er-Bereich mit jeweils 80 km/h über den Asphalt. Die Polizei untersagte die Weiterfahrt, zog den Schein ein und erstattete gleich mehrere Anzeigen.

Drogen-Cocktails und falsche Identität

Parallel dazu zogen die Beamten zahlreiche fahruntüchtige Lenker aus dem Verkehr: Am Vormittag kontrollierten Polizisten in Bergheim einen 24-jährigen Flachgauer. Ein Schnelltest schlug positiv auf THC an. Wie sich herausstellte, besaß der Mann nach einem früheren Entzug gar keine Lenkberechtigung mehr, hatte zunächst falsche Personalien angegeben und auch die Zulassung seines Autos war bereits behördlich aufgehoben. In der Stadt Salzburg fielen weitere Fahrer mit Drogen im Blut auf: Bei einem 22-jährigen Salzburger schlug der Test auf THC bzw. Kokain an – seinen Führerschein konnten die Polizisten jedoch nicht einziehen, da er gar keinen besaß. Ein 18-jähriger Flachgauer wurde ebenfalls positiv getestet; wegen schwerer Fahrzeugmängel (Gefahr im Verzug) wurden sogleich die Kennzeichen abmontiert. Ein weiterer 22-Jähriger wurde positiv auf Kokain und Cannabis getestet. Weil er die amtsärztliche Untersuchung verweigerte, war der Führerschein weg. Ein 34-jähriger E-Scooter-Fahrer wurde nach einem Rotlicht-Verstoß gestoppt. Er gab Cannabiskonsum zu, verweigerte aber Speichel- und Amtsarzt-Tests. Alle Betroffenen werden bei den zuständigen Behörden angezeigt.

Schrottkarren gestoppt: Sieben Autos stillgelegt

Ein weiterer Fokus der Schwerpunktaktion lag auf der technischen Fahrzeugsicherheit. Die Prüfer stießen auf unzulässige Umbauten, manipulierte Auspuffanlagen, übermäßigen Lärm, Ölverluste und gefährliche Mängel an Reifen und Bremsen. In der Stadt Salzburg sowie in Wals-Siezenheim waren die Defekte an insgesamt sieben Kraftfahrzeugen derart gravierend, dass die Kennzeichentafeln sofort abgenommen werden mussten – für die Fahrzeuge wurden Strafbescheide ausgestellt.