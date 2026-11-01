Neue Studiengänge: FH Salzburg baut Angebot aus

Die Fachhochschule Salzburg startet offiziell die Bewerbungsphase für das Studienjahr 2027/28 und baut ihr Studienportfolio gleichzeitig aus. Ab sofort sind Online-Bewerbungen für zahlreiche Fachbereiche möglich. Mit neuen Schwerpunkten in den Gesundheitswissenschaften, den Life Sciences und der Informationstechnologie reagiert die Hochschule direkt auf zentrale Zukunftsthemen und den steigenden Bedarf am Arbeitsmarkt. Bereits im laufenden Studienjahr wurden neue Studiengänge wie der Bachelor Elementarpädagogik, der Bachelor Green Engineering sowie die Master Retail & Technology und Applied AI in Healthcare (in Kooperation mit der PMU) erfolgreich eingeführt. Zudem startete der neu ausgerichtete Studiengang Code and Interactive Systems (vormals MultiMediaTechnology).

Diese zwei neuen Studiengänge starten ab 2027/28

Bachelor Logopädie: Kommunikation bedeutet Lebensqualität. Im neuen Studiengang lernen Studierende, Sprach-, Sprech-, Stimm-, Hör- und Schluckstörungen fundiert zu diagnostizieren und zu behandeln. Die Ausbildung kombiniert medizinisches, sprachwissenschaftliches sowie therapeutisches Fachwissen mit intensiver Praxis in Gesundheitseinrichtungen. Auch moderne Anforderungen wie Teletherapie und interprofessionelle Kooperationen sind fest verankert.

Kommunikation bedeutet Lebensqualität. Im neuen Studiengang lernen Studierende, Sprach-, Sprech-, Stimm-, Hör- und Schluckstörungen fundiert zu diagnostizieren und zu behandeln. Die Ausbildung kombiniert medizinisches, sprachwissenschaftliches sowie therapeutisches Fachwissen mit intensiver Praxis in Gesundheitseinrichtungen. Auch moderne Anforderungen wie Teletherapie und interprofessionelle Kooperationen sind fest verankert. Master Biomedical Technologies and Analytics: Dieser englischsprachige Joint Master wird gemeinsam mit der Paris-Lodron-Universität Salzburg angeboten. Er verbindet biomedizinisches Know-how mit datengestützter und technologischer Analysekompetenz. Schwerpunkte liegen auf Hämatologie, Immunologie sowie Molekular- und Zellbiologie, um künftige Spitzenkräfte optimal auf internationale Karrieren in der Pharmaforschung und den Life Sciences vorzubereiten.

Frischer Wind im IT-Bachelor

Auch der bewährte Studiengang Informationstechnik & System-Management erhält ein großes Update und heißt künftig Information Technologies. Künstliche Intelligenz – von Machine Learning bis zu AI-Augmented Coding – zieht sich als roter Faden durch das gesamte Curriculum. Neu ist die modulare Spezialisierung ab dem zweiten Semester: Studierende wählen aus einem von drei Schwerpunkten, die rund ein Drittel des gesamten Studiums ausmachen: Network & Systems Security, Smart Things & Robotics und Software & Media Engineering.