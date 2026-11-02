Nach Brand beim Umspannwerk Elsbethen: Tausende Haushalte zeitweise ohne Strom

Ein Trafo-Brand beim Umspannwerk Elsbethen (Flachgau, Salzburg) hat am Sonntagnachmittag weite Teile im Süden Salzburgs und im nördlichen Tennengau lahmgelegt. Die Feuerwehr hat den Brand inzwischen gelöscht.

Bis zum Sonntagabend konzentrierten sich die Ausfälle vor allem auf Elsbethen. Rund 2.000 Haushalte saßen dort bis zu 90 Minuten im Dunkeln. Wie Salzburg-AG-Sprecher Michael Frostel gegenüber dem ORF mitteilte, sei die Brandursache noch unklar. Nach den Löscharbeiten um 18.30 Uhr seien zunächst noch Kundinnen und Kunden in Elsbethen, Glasenbach und Anif unversorgt geblieben, kurz vor 19.00 Uhr habe das Team der „Salzburg Netz“ das Netz jedoch wieder vollständig stabilisieren können.

Reparaturarbeiten starten

Zuvor hatte der Ausfall auch den Salzburger Stadtteil Aigen sowie Elsbethen und Anif im Flachgau erfasst. Zudem saßen Teile der Tennengauer Gemeinden Puch bei Hallein, Adnet und Krispl rund eine halbe Stunde im Dunkeln. Auf der Website der Salzburg AG war zunächst von einem Leitungskurzschluss die Rede – dieser dürfte jedoch eine Folge des Brandes gewesen sein. Im Salzburger Stadtgebiet fielen zeitweise zudem mehrere Ampelanlagen aus. Wie Sprecher Frostel ankündigte, starten die Reparaturarbeiten heute Montag.