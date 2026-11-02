Reichsadler auf der Kutte: Biker beteuert vor Gericht „reine Dummheit“

Ein hochrangiges Motorradclub-Mitglied steht am Montag wegen NS-Wiederbetätigung vor dem Salzburger Landesgericht: Der Kroate aus dem Pinzgau trug offen ein Clubemblem, das einem Reichsadler ohne Hakenkreuz gleicht.

Wegen des Verdachts auf NS-Wiederbetätigung muss sich ein ranghoher Biker am heutigen Montag, dem 2. November 2026, vor Gericht verantworten. Dem im Pinzgau wohnhaften Kroaten wird vorgeworfen, öffentlich ein Clubabzeichen getragen zu haben, das fast exakt dem Reichsadler entspricht, nur ohne Hakenkreuz. Das berichtet zuerst der ORF Salzburg.

Angeklagter: Das war „eine Dummheit“

Der Beschuldigte gab an, es handle sich um das alte Clubwappen der deutschen Gründer. Da bereits mehrere Mitglieder wegen des NS-verdächtigen Symbols angeklagt worden seien, habe der österreichische Zweig den Adler mittlerweile abgelegt. Er bedauere den Vorfall und nannte das Tragen eine „Dummheit“. Als passionierter Motorradfahrer suche er lediglich Entspannung nach der Arbeit und weise jede Nähe zum Nationalsozialismus von sich. Sein Anwalt unterstrich, die Mitglieder gäben sich zwar ein martialisches Auftreten, stellten aber keinerlei Gefahr dar.

Urteil der Geschworenen steht noch aus

Für einen Schuldspruch genügt es bereits, wenn in der Öffentlichkeit der Eindruck einer NS-Gesinnung erweckt wird; das Urteil der Geschworenen steht noch aus. Es ist nur eines von drei Verfahren wegen Wiederbetätigung am Landesgericht in dieser Woche: Am Dienstag folgen Prozesse gegen einen Mann, der online mit dem Hitlergruß posierte, sowie gegen einen weiteren, der Fotos einer Reichsadler-Tätowierung samt ungarischer Flagge ins Netz stellte.