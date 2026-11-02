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/ ©Montage: Canva
auf dem bild von 5min.at sieht man ein quad und eine kerze.
Heute verstarb eine Frau in Maria Alm aufgrund eines Quad-Unfalls.
Maria Alm
02/11/2026
Überschlag

Tragödie: 49-Jährige verunglückt mit Quad tödlich

Tragischer Unfall am Vormittag des 2. November: Für eine 49-jährige Frau endete eine Fahrt mit dem Quad in Maria Alm (Bezirk Zell am See) tödlich.

von Marlene Dorfer Das Foto auf www.5min.at zeigt Marlene Dorfer aus der Kärnten Redaktion.
1 Minute Lesezeit(97 Wörter)
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Die philippinische Staatsangehörige war auf einer Forststraße talwärts unterwegs, als das Unglück geschah. Aus bislang unbekannter Ursache kam das Fahrzeug rechts vom Weg ab, geriet über den Straßenrand hinaus und überschlug sich mehrmals.

Jede Hilfe kam zu spät

Die alarmierten Rettungskräfte eilten rasch zur Unfallstelle, konnten jedoch nichts mehr für die 49-Jährige tun – sie erlag noch vor Ort ihren schweren Verletzungen. Die Freiwillige Feuerwehr Maria Alm stand im Einsatz und unterstützte bei der Bergung des verunfallten Quads.

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