Tragödie: 49-Jährige verunglückt mit Quad tödlich

Tragischer Unfall am Vormittag des 2. November: Für eine 49-jährige Frau endete eine Fahrt mit dem Quad in Maria Alm (Bezirk Zell am See) tödlich.

Die philippinische Staatsangehörige war auf einer Forststraße talwärts unterwegs, als das Unglück geschah. Aus bislang unbekannter Ursache kam das Fahrzeug rechts vom Weg ab, geriet über den Straßenrand hinaus und überschlug sich mehrmals.

Jede Hilfe kam zu spät

Die alarmierten Rettungskräfte eilten rasch zur Unfallstelle, konnten jedoch nichts mehr für die 49-Jährige tun – sie erlag noch vor Ort ihren schweren Verletzungen. Die Freiwillige Feuerwehr Maria Alm stand im Einsatz und unterstützte bei der Bergung des verunfallten Quads.