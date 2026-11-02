Horror-Nacht mit brutaler Attacke: ATV-Star Geri musste offenbar reanimiert werden

Schock für ATV-Star Geri (27): Nach einem Angriff in Salzburg brach der Reality-Star laut eigenen Angaben auf einer Polizeiwache zusammen und musste reanimiert werden.

Für ATV-Star Geri (27), bekannt aus der Realityshow „Forsthaus Rampensau“, wurden die vergangenen Tage zum Albtraum. Nach der Trennung von seiner Freundin Lisa (28) wurde der Musiker am Wochenende in Salzburg Opfer einer gewalttätigen Attacke. Gegenüber „Heute“ schilderte er nun die dramatischen Ereignisse, die für ihn offenbar lebensbedrohliche Folgen hatten.

Plötzlich von mehreren Männern angegriffen

In der Nacht von Samstag auf Sonntag war der 27-Jährige gemeinsam mit einem Freund in Salzburg unterwegs. Laut seinen Schilderungen wurden die beiden plötzlich von mehreren unbekannten Männern attackiert. Als sein Freund um Hilfe rief, wollte sich Geri umdrehen. In diesem Moment soll ihm einer der Angreifer einen heftigen Kopfstoß versetzt haben. Den beiden gelang die Flucht. Sie liefen zur Polizeiinspektion am Salzburger Rathausplatz, um den Vorfall zu melden. Doch dort soll sich die Situation dramatisch zugespitzt haben.

Auf Polizeiwache zusammengebrochen

Wie der Reality-Star gegenüber „Heute“ berichtet, erlitt er auf der Polizeiwache einen Herzstillstand und musste reanimiert werden. Der 27-Jährige erklärte zudem, dass er bereits an einem Herzklappenfehler leide und eine Herzpumpe habe. Die Salzburger Polizei bestätigte gegenüber „Heute“, dass Geri in der Nacht Anzeige wegen eines körperlichen Angriffs erstattet hatte. Weil er außerdem über Herzprobleme klagte, wurde er von der Rettung ins Uniklinikum gebracht. Einen Herzinfarkt habe es laut Polizei nicht gegeben. Stattdessen sei ein anderes medizinisches Problem festgestellt worden. Die Angaben des Musikers zu einem Herzstillstand und einer Reanimation wurden damit nicht unabhängig bestätigt.

Ermittlungen laufen

Im Krankenhaus wurde laut Geri auch eine Computertomografie seines Kopfes durchgeführt. Mittlerweile gehe es ihm körperlich wieder besser. Die genauen Verletzungsfolgen werden noch ermittelt. Auch eine weitere Person soll in derselben Nacht angegriffen worden sein. Nach den Ereignissen möchte sich der 27-Jährige zunächst auf seine Gesundheit konzentrieren. Neben den körperlichen Folgen belastet ihn auch die Trennung von seiner Freundin Lisa. Wie er gegenüber „Heute“ erklärte, habe seine Ex-Partnerin nach dem Vorfall keinen Kontakt zu ihm aufgenommen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 02.11.2026 um 21:02 Uhr aktualisiert