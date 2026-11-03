Flammen, Evakuierungen und ein couragierter Retter: Drei Brände fordern Einsatzkräfte

Ein folgenreicher Streich mit Pyrotechnik, ein beherzter Lebensretter und glückliche Umstände bei einer Wohnungsrettung: Am 2. November hielten drei Brände innerhalb weniger Stunden die Einsatzkräfte im Land Salzburg in Atem.

In Tamsweg führte am frühen Nachmittag der leichtsinnige Umgang mit Pyrotechnik zu einem Großeinsatz. Gegen 14.30 Uhr warfen zwei kroatische Kinder im Alter von 9 und 10 Jahren Feuerwerkskörper der Kategorie F1 durch ein geöffnetes Kellerfenster eines Mehrparteienhauses. Im Untergeschoss entfachte sich daraufhin rasch ein Brand. Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot von rund 120 Kräften an, um die Flammen zu bekämpfen. Das Gebäude wurde umgehend evakuiert. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Am Mehrparteienhaus entstand jedoch erheblicher Sachschaden, dessen genaue Höhe derzeit noch unklar ist.

20-Jähriger rettet Seniorin aus brennendem Haus in Puch

Nur rund eine Stunde später spielte sich in Puch bei Salzburg eine dramatische Rettungsaktion ab. Gegen 15.35 Uhr geriet ein dortiges Einfamilienhaus in Brand. Ein 20-jähriger Einheimischer zögerte keine Sekunde: Er verschaffte sich Zutritt und rettete eine 78-jährige Bewohnerin ins Freie. Während die Seniorin den Vorfall unversehrt überstand, zog sich der 20-jährige Helfer Verletzungen unbestimmten Grades zu. Das Rote Kreuz brachte ihn nach der Erstversorgung in das Landeskrankenhaus Hallein. Die Brandursache sowie das genaue Schadensausmaß sind noch völlig offen, das Landeskriminalamt Salzburg hat die Ermittlungen übernommen.

Aufmerksamer Passant schlägt in Neualm Alarm

Bereits am Vormittag war es im Halleiner Stadtteil Neualm zu einem Feuerwehreinsatz gekommen. Gegen 10.20 Uhr bemerkte ein 80-jähriger Anrainer Flammen und dichten Rauch, die aus einem Fenster im ersten Stock eines Mehrparteienhauses schlugen, und wählte sofort den Notruf. Den Einsatzkräften gelang es rasch, den Brand unter Kontrolle zu bringen und ein Übergreifen auf benachbarte Wohnungen zu verhindern. Die Bewohner wurden evakuiert und vor Ort vom Rettungsdienst betreut. Auch hier gab es keine Verletzten. Brandermittler der Polizei Hallein untersuchen derzeit, wodurch das Feuer in der Wohnung ausgelöst wurde.