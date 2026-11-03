Drogen, gestohlenes Kennzeichen und Raser: Polizei greift bei Kontrollen durch

Gleich drei Verkehrskontrollen beschäftigten die Salzburger Polizei am 2. und 3. November. Ein Lenker hatte keinen Führerschein, ein anderer raste mit 174 km/h über die A10. Auch ein betrunkener E-Scooter-Fahrer wurde gestoppt.

Gleich drei auffällige Verkehrsteilnehmer gingen der Salzburger Polizei am 2. und 3. November ins Netz. Die Beamten stoppten einen mutmaßlich durch Drogen beeinträchtigten Autofahrer ohne Führerschein, einen Raser auf der Tauernautobahn und einen alkoholisierten E-Scooter-Lenker.

Ohne Führerschein und mit gestohlenem Kennzeichen

Am Vormittag des 2. November fiel einer Polizeistreife in der Stadt Salzburg ein Auto auf, an dem das hintere Kennzeichen fehlte. In der Josef-Brandstätter-Straße hielten die Beamten den 40-jährigen Lenker aus dem Bezirk Braunau an. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Pkw nicht zum Verkehr zugelassen war und der Mann keine gültige Lenkberechtigung besaß. Das vordere Kennzeichen war zudem als gestohlen gemeldet. Weil der 40-Jährige Anzeichen einer Beeinträchtigung zeigte, führten die Polizisten einen Alkotest durch. Dieser ergab 0,18 Promille. Ein anschließender Drogentest reagierte positiv auf Cannabis, Kokain und Opiate. Die Vorführung zum Amtsarzt verweigerte der Mann. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt.

Mit 174 km/h statt 100 unterwegs

Am Nachmittag desselben Tages führte die Polizei auf der A10 Tauernautobahn bei St. Michael im Lungau Geschwindigkeitskontrollen durch. Dabei wurde ein 21-jähriger Flachgauer mit 174 km/h gemessen – erlaubt waren lediglich 100 km/h. Die Beamten hielten den jungen Lenker vor der Mautstelle an. Ein Alkotest verlief negativ. Seinen Führerschein musste der 21-Jährige dennoch abgeben. Auch sein Auto wurde vorläufig beschlagnahmt.

E-Scooter-Lenker mit 1,1 Promille

In der Nacht auf den 3. November fiel der Polizei kurz vor 1 Uhr ein E-Scooter-Lenker in der Saint-Julien-Straße in Salzburg auf. Der 31-Jährige war in Schlangenlinien unterwegs. Bei der anschließenden Kontrolle ergab ein Alkotest einen Wert von 1,1 Promille. Die Polizei untersagte ihm daraufhin die Weiterfahrt. Alle drei Lenker werden bei den zuständigen Behörden angezeigt. Gegen den 40-jährigen Autofahrer wird zusätzlich Anzeige bei der Staatsanwaltschaft Salzburg erstattet.