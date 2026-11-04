Sanierung gescheitert: Großinsolvenz in der Energiebranche

Wie der Kreditschutzverband KSV1870 mitteilt, wurde das Konkursverfahren am Landesgericht Salzburg auf Antrag des Unternehmens selbst eröffnet. Die Frankprojekt GmbH mit Sitz in Wals ist auf die Planung und Errichtung von Biomasseanlagen spezialisiert, mit denen Wärme und Strom erzeugt werden. Zu ihren Kunden zählen private, industrielle und öffentliche Auftraggeber in Europa.

Sanierungsplan konnte nicht erfüllt werden

Bereits im Dezember 2025 war das Unternehmen laut KSV1870 in finanzielle Schwierigkeiten geraten. Damals wurde ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung eröffnet, das im März 2026 nach Annahme eines Sanierungsplans beendet werden konnte. Vorgesehen war laut Aussendung, dass die Gläubiger insgesamt 20 Prozent ihrer Forderungen in vier Raten erhalten. Doch bereits die erste Zahlung in Höhe von rund 700.000 Euro, die am 23. Oktober fällig gewesen wäre, konnte laut KSV1870 nicht geleistet werden.

Immobilienverkauf brachte nicht die erhoffte Rettung

Laut Angaben des Unternehmens sollte die erste Rate durch den Verkauf einer Immobilie einer Schwestergesellschaft finanziert werden. Obwohl die Liegenschaft mittlerweile verkauft wurde, standen die dafür vorgesehenen Mittel nach der Bedienung besicherter Kreditforderungen nicht zur Verfügung. Hinzu kam eine schlechtere Auftragslage als ursprünglich erwartet, heißt es in der Aussendung. Die erzielten Umsätze und die mittelfristigen Aussichten reichen laut KSV1870 auch nicht aus, um die nächste Sanierungsrate im April 2027 zu bezahlen. Das Unternehmen sei damit erneut zahlungsunfähig und überschuldet.

Rund 225 Gläubiger betroffen

Die Verbindlichkeiten werden laut KSV1870 mit rund 11,25 Millionen Euro beziffert. Insgesamt sind etwa 225 Gläubiger betroffen. Sie können ihre Forderungen bis zum 4. Jänner 2027 anmelden. Zum Masseverwalter wurde der Salzburger Rechtsanwalt Helmut Hüttinger bestellt. Die erste Gläubigerversammlung ist für den 18. Jänner 2027 am Landesgericht Salzburg angesetzt. Der KSV1870 weist darauf hin, dass die Angaben zu den Insolvenzursachen aufgrund der kurzen Zeit noch nicht überprüft werden konnten.