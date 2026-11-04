„Grenzt an ein Wunder“: Bergsteiger überlebt Absturz im Birgkar

Ein tschechischer Bergsteiger ist beim Abstieg vom Matrashaus im Birgkar schwer gestürzt. Dichter Nebel erschwerte die Rettung. Erst nach zehn Stunden konnte der Verletzte von der Bergrettung sicher ins Tal gebracht werden.

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch erreichte die Bergrettung Mühlbach der Notruf eines tschechischen Bergsteigers. Beim Abstieg vom Matrashaus (2.941 Meter) durch das hochalpine Birgkar war der Mann auf rund 2.300 Metern Höhe gestürzt und in eine Rinne gerutscht. Dort blieb er laut Einsatzleiter Wolfgang Haggenmüller etwa 180 Meter abseits des steilen Birgkaraufstiegs verletzt und außerstande, seinen Weg fortzusetzen, liegen .

Bergretter kämpfen sich zu Schwerverletztem vor

„Wir haben das Team nur durch Funkkontakt hingelotst. Es war äußerst schwierig, zum Verletzten zu gelangen, wir mussten uns quer durch die Wand vorarbeiten.“, meinte Haggenmüller. „Immer wieder versuchten wir auch durch telefonischen Kontakt zum Verletzten, die genaue Position zu ermitteln. Trotz Stirnlampen konnte bis auf zehn Meter kein Sichtkontakt hergestellt werden.“ Um 22.30 Uhr erreichten die Bergretter endlich den verunglückten Bergsteiger. Er hatte schwere Verletzungen an beiden Händen, an Rippen und Wirbelsäule. „Er war sehr tapfer und wurde von uns zuerst mittels Dyneemaseilen mehrere Hundert Meter abgeseilt und ist sogar selbst gegangen, weil es nicht anders ging.“ Immer wieder versuchte die Einsatzleitung eine Rettungshubschrauber zur Unterstützung zu bekommen, wegen der dichten Nebeldecke konnte jedoch keiner starten. Nach insgesamt zehn Stunden konnte der schwer verletzte Tscheche schließlich sicher ins Tal gebracht und dem Rettungsdienst übergeben werden.

©BR Mühlbach und Dienten

Oberer Teil des Birgkars seit Längerem gesperrt

„Der Tscheche gab an, dass er in einer App diese Tour gesehen hätte“, sagt Bezirksleiter Gerhard Kremser: „Der angebliche Rundweg sei dort von der Mitterfeldalm zum Arthurhaus mit einem Abstieg über das Birgkar angegeben worden. Das Birgkar ist allerdings seit Längerem im oberen Teil – oberhalb des Notausstieges vom Königsjodler Klettersteig – gesperrt. Kremser führt den Rettungseinsatz auf eine mangelhaften Tourplanung: „Erneut führte eine Fehleinschätzung der eigenen Möglichkeiten und der geplanten Abstiegsroute zu einer lebensgefährlichen Situation. Die anschließende Rettung erforderte ein Abseilen über mehrere hundert Meter und einen enormen personellen und technischen Aufwand.“

Bergrettung warnt vor mangelhafter Tourenplanung

Kremser betont: „Dass der Bergsteiger diesen Absturz überlebt hat, grenzt an ein Wunder. Es zeigt sich einmal mehr, dass eine mangelhafte Tourenplanung nicht nur Menschenleben gefährdet, sondern auch unsere Einsatzkräfte in Situationen mit enormem Risiko bringt – trotz bestmöglicher Ausbildung, Erfahrung und Können, mit denen wir versuchen, die Gefahren bei jedem Einsatz auf ein Minimum zu reduzieren.“

©BR Mühlbach und Dienten ©BR Mühlbach und Dienten ©BR Mühlbach und Dienten ©BR Mühlbach und Dienten | Die Bergrettung barg den Bergsteiger in einem mehrstündigen Einsatz.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 04.11.2026 um 12:32 Uhr aktualisiert