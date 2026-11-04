Rausch-Fahrten in Salzburg: Reihenweise Führerscheine an einem Tag gezupft
Alkohol, Cannabis und gestohlene Kennzeichen: Die Salzburger Polizei hat bei Kontrollen am 3. November gleich reihenweise uneinsichtige Lenker gestoppt.
Bei gezielten Schwerpunktkontrollen im Bundesland Salzburg hat die Exekutive am 3. November 2026 mehrere fahruntaugliche Fahrzeuglenker gestoppt. Die Bilanz reicht von Drogen- und Alkoholeinfluss im Pongau bis hin zur Festnahme eines Mannes in der Stadt Salzburg, der ohne Führerschein und mit gestohlenen Kennzeichen unterwegs war.
Drogenfahrt in Schwarzach im Pongau beendet
Bereits am Nachmittag fiel einer Verkehrsstreife in Schwarzach im Pongau ein 38-jähriger Autofahrer durch seine auffällige Fahrweise auf. Ein vor Ort durchgeführter Suchtmitteltest reagierte positiv auf THC. Die anschließende ärztliche Begutachtung bestätigte die Fahruntauglichkeit des Pongauers. Den Beamten blieb keine Wahl: Dem 38-Jährigen wurde der Führerschein an Ort und Stelle vorläufig abgenommen und die Weiterfahrt untersagt
Festnahme in Salzburg-Maxglan
Ein besonders gravierender Fall ereignete sich am Abend im Salzburger Stadtteil Maxglan. Eine Streife hielt einen Pkw an, nachdem der Fahrer vorschriftswidrig nach links abgebogen war. Bei der Überprüfung des 37-jährigen Ungarn stellten die Beamten eine ganze Reihe von Delikten fest: Der Mann besaß keine gültige Lenkberechtigung, das Fahrzeug war nicht zum Verkehr zugelassen und am Pkw waren zwei als gestohlen gemeldete Probekennzeichen montiert. Zudem bestand gegen den Lenker bereits eine aufrechte aufenthaltsbeendende Maßnahme. Über Anordnung des BFA wurde der 37-Jährige festgenommen und in das Polizeianhaltezentrum eingeliefert.
Im Gasteinertal zog die Polizei im Laufe des Tages gleich drei Lenker aus dem Verkehr:
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Dorfgastein: Im Bereich einer Baustelle blitzte die Polizei zunächst einen 31-jährigen Serben, der mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war. Der folgende Alkotest ergab einen Wert von 0,86 Promille. Auch er musste seinen Führerschein abgeben.
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Bad Hofgastein: Bei einer weiteren Überprüfung maßen die Beamten bei einem 49-jährigen einheimischen Autolenker mit 0,74 Promille Atemalkoholgehalt. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt.
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Bad Gastein: Wenig später schlug bei einem 32-jährigen Bulgaren ein Drogentest auf THC an. Nach der ärztlichen Bestätigung seiner Fahruntauglichkeit zogen die Polizisten den Führerschein vorläufig ein und stoppten die Fahrt.