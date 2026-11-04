Rausch-Fahrten in Salzburg: Reihenweise Führerscheine an einem Tag gezupft

Bei gezielten Schwerpunktkontrollen im Bundesland Salzburg hat die Exekutive am 3. November 2026 mehrere fahruntaugliche Fahrzeuglenker gestoppt. Die Bilanz reicht von Drogen- und Alkoholeinfluss im Pongau bis hin zur Festnahme eines Mannes in der Stadt Salzburg, der ohne Führerschein und mit gestohlenen Kennzeichen unterwegs war.

Drogenfahrt in Schwarzach im Pongau beendet

Bereits am Nachmittag fiel einer Verkehrsstreife in Schwarzach im Pongau ein 38-jähriger Autofahrer durch seine auffällige Fahrweise auf. Ein vor Ort durchgeführter Suchtmitteltest reagierte positiv auf THC. Die anschließende ärztliche Begutachtung bestätigte die Fahruntauglichkeit des Pongauers. Den Beamten blieb keine Wahl: Dem 38-Jährigen wurde der Führerschein an Ort und Stelle vorläufig abgenommen und die Weiterfahrt untersagt

Festnahme in Salzburg-Maxglan

Ein besonders gravierender Fall ereignete sich am Abend im Salzburger Stadtteil Maxglan. Eine Streife hielt einen Pkw an, nachdem der Fahrer vorschriftswidrig nach links abgebogen war. Bei der Überprüfung des 37-jährigen Ungarn stellten die Beamten eine ganze Reihe von Delikten fest: Der Mann besaß keine gültige Lenkberechtigung, das Fahrzeug war nicht zum Verkehr zugelassen und am Pkw waren zwei als gestohlen gemeldete Probekennzeichen montiert. Zudem bestand gegen den Lenker bereits eine aufrechte aufenthaltsbeendende Maßnahme. Über Anordnung des BFA wurde der 37-Jährige festgenommen und in das Polizeianhaltezentrum eingeliefert.