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/ ©Freiwillige Feuerwehr Thalgau
auf dem bild von 5min.at sieht man einen mülltonnenbrand in thalgau.
Die Ursache für den Brand ist noch nicht bekannt.
Thalgau
04/11/2026
Feuer in Mülltonne

Rauchende Tonne löste Sirenenalarm aus: Feuerwehreinsatz

Sirenenalarm zur Mittagszeit: Am Mittwoch, dem 4. November, wurden die Feuerwehr Thalgau und der Löschzug Unterdorf um 12.12 Uhr von der Landes-Alarm- und Warnzentrale (LAWZ) Salzburg zu einem Brandeinsatz gerufen.

von Julia Resl Das Foto auf 5 Minuten zeigt die Redakteurin Julia Resl.
1 Minute Lesezeit(108 Wörter)
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Im Sinnhubweg war eine Großraummülltonne aus bislang ungeklärter Ursache in Brand geraten. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Thalgau drang bereits dichter Rauch aus dem Behälter. Ein Atemschutztrupp ging unverzüglich mit einem Hochdruck-Rohr (HD-Rohr) zur Brandbekämpfung vor und konnte die Flammen rasch unter Kontrolle bringen.

Einsatz dauerte eine Stunde lang

Um ein erneutes Aufflammen zu verhindern, entleerten die Einsatzkräfte die Tonne vollständig und kontrollierten das Brandgut akribisch auf verbliebene Glutnester. Nach rund einer Stunde war der Einsatz beendet und die Feuerwehr konnte wieder einrücken. Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand.

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