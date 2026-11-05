Drohung löst Polizei-Großeinsatz am Flughafen Salzburg aus

Am Flughafen Salzburg ist am Donnerstagvormittag (5. November) ein größerer Polizeieinsatz angelaufen. Hintergrund ist eine Drohung, die bei den Behörden eingegangen ist.

Am Salzburger Flughafen herrscht am Donnerstagvormittag erhöhte Polizeipräsenz. Wie Medien berichten, haben die Einsatzkräfte nach dem Eingang einer Drohung umfangreiche Sicherheitsmaßnahmen gestartet. Der Hinweis wird überprüft. Was genau angedroht wurde und gegen wen sich die Drohung richtet, ist bislang nicht bekannt.

Polizei kontrolliert Zufahrten und Eingänge

Im Zuge des Einsatzes werden derzeit die Zufahrtswege zum Flughafen sowie die Eingangsbereiche besonders genau kontrolliert. Die Polizei geht dem Vorfall nach und überprüft die Situation vor Ort. Eine Räumung des Flughafengebäudes war laut den bisher vorliegenden Informationen nicht notwendig.

Flugverkehr bisher nicht betroffen

Trotz des laufenden Polizeieinsatzes können Flugzeuge am Flughafen Salzburg bislang weiterhin starten und landen. Einschränkungen des Flugbetriebs wurden zunächst nicht gemeldet. Auch Flughafensprecher Alexander Klaus äußerte sich gegenüber dem ORF nicht zu den näheren Hintergründen der Drohung. Wie lange die Sicherheitsmaßnahmen noch andauern werden, ist derzeit offen. Weitere Informationen zu dem Vorfall liegen bislang nicht vor.