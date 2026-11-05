Salzburg rüstet sich für Blackout: 900.000 Euro für Sicherheitsinsel

Bei einem großflächigen Stromausfall sollen Rettungsdienste in Salzburg einsatzbereit bleiben. Dafür entsteht beim Samariterbund in Maxglan eine Sicherheitsinsel mit Photovoltaikanlage, Batteriespeicher und Notstromversorgung

Was passiert, wenn in Salzburg über längere Zeit der Strom ausfällt? Wie bleiben Krankentransporte möglich und wichtige Einrichtungen handlungsfähig? Hier will die Stadt Salzburg gemeinsam mit dem Samariterbund Vorsorge betreiben. Es soll eine sogenannte Sicherheitsinsel gebaut werden, die von der Stadt mit 330.000 Euro unterstützt wird. Insgesamt kostet die Sicherheitsinsel 900.000 Euro und soll wichtige Leistungen für die Bevölkerung im Krisenfall aufrechterhalten.

Auch ohne Strom im Einsatz

Wie jedoch soll das funktionieren? Das Herzstück des Projekts ist eine Photovoltaikanlage, die gemeinsam mit einem Batteriespeicher und einer Notstromversorgung bei einem Blackout die Stromversorgung übernehmen soll. Gerade Organisationen wie der Samariterbund Salzburg gelten als kritische Infrastruktur und müssen auch im Blackout Kranken- und Behindertentransporte fortsetzen können. Christian Dengg, Geschäftsführer Samariterbund Salzburg: „Als mittels Bundesbescheid eingestufte kritische Infrastruktur tragen wir eine enorme Verantwortung im Bundesland. Mit unseren 115 Fahrzeugen transportieren wir jährlich rund 270.000 Personen – ein unverzichtbarer Dienst, der auch bei einem möglichen Black- oder Brownout niemals wegbrechen darf.“

Maxgland wird zum Stützpunkt für Krisenfälle

Auch zukünftig soll die Dienstelle in Maxglan als Katastrophenschutz-Leuchtturm dienen und die Stadt bei der Bewältigung von größeren Krisen unterstützen. Das Projekt verbindet Krisenvorsorge mit nachhaltiger Energieversorgung. Durch diese Sicherheitsinsel soll die Versorgungssicherheit für die Menschen in Salzburg gesichert sein.