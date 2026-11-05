Betrüger kapern Firmensystem und erbeuten fünfstellige Summe

Ein Salzburger Unternehmen ist Ende Oktober Opfer einer ausgeklügelten Cyberbetrugsmasche geworden. Laut Polizei erbeuteten bislang unbekannte Täter durch das Versenden einer gefälschten Rechnung einen fünfstelligen Betrag.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschafften sich die Täter bereits vor dem 29. Oktober auf bislang ungeklärte Weise Zugriff auf das E-Mail-System des betroffenen Betriebes. Über diesen internen Kommunikationskanal leiteten sie eine fingierte Zahlungsaufforderung direkt an die Buchhaltung der Firma weiter.

Zuerst kein Verdacht geschöpft: Buchhaltung überwies fünfstelligen Betrag nach Portugal

Da die Nachricht über das reguläre Firmennetzwerk eintraf, schöpfte man zunächst keinen Verdacht: Die Buchhaltung wies den geforderten Betrag im fünfstelligen Bereich an und überwies das Geld auf ein angegebenes Bankkonto in Portugal. Erst im Nachhinein fiel der Betrug auf. Die 45-jährige Firmeninhaberin schaltete daraufhin umgehend die Exekutive ein und erstattete am 29. Oktober Anzeige. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen, um die Identität der Täter sowie die genauen Hintergründe des Systemzugriffs zu klären.