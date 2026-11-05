Sollen geschlachtet werden: Gut Aiderbichl will 40 Esel aus Rumänien aufnehmen

40 Eseln droht auf einem Betrieb nahe dem rumänischen Timișoara der Gang zum Schlachter. Eine internationale Rettungsallianz konnte die Tötung im letzten Moment aussetzen - Das Gut Aiderbichl möchte die Tiere bei sich aufnehmen.

Auf einem landwirtschaftlichen Betrieb in der Nähe der westrumänischen Stadt Timișoara droht 40 Eseln der Gang zum Schlachter. Unter den Tieren befinden sich auch Jungtiere und Fohlen. Eine Kooperation aus internationalen Tierschutzorganisationen versucht derzeit, die Tötung der Herde in letzter Minute abzuwenden. In Zusammenarbeit mit Marcell Tong vom Verein „Einfach Tierschutz e.V.“ konnte kurzfristig ein Aufschub erwirkt werden, um die Schlachtung vorerst auszusetzen. Das Zeitfenster für eine dauerhafte Rettung ist jedoch eng bemessen: Die Vereinbarung sichert das Überleben der Tiere nur für kurze Zeit, bis geklärt ist, ob eine vollständige Übernahme und Verlegung logistisch sowie finanziell realisiert werden kann.

Geplante Aufnahme auf Gut Aiderbichl

Ziel der Initiative ist es, die gesamte Gruppe nach Österreich zu überführen und ihnen auf Gut Aiderbichl einen dauerhaften Gnadenhof-Platz einzurichten. Bevor die Tiere jedoch die Reise antreten können, müssen umfangreiche Auflagen erfüllt werden. Neben der Organisation eines tierschutzgerechten Spezialtransports über Landesgrenzen hinweg sind veterinärmedizinische Erstuntersuchungen, verpflichtende Quarantänemaßnahmen und behördliche Seuchenfreigaben zwingend erforderlich.

Hohe Hürden bei Versorgung und Logistik

Die Tierschützer stehen vor einem erheblichen logistischen und finanziellen Kraftakt. Für die Erstversorgung, Futterbeschaffung, tiermedizinische Behandlungen vor Ort sowie die langfristige Unterbringung werden erhebliche Mittel benötigt. Die Organisationen haben daher einen dringenden Spendenaufruf gestartet, um die Kosten für Rettung, Überfahrt und dauerhafte Pflege der 40 Tiere rechtzeitig decken zu können, bevor die Schlachtung erneut angesetzt wird.