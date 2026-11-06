Löcher selbst getanzt und wieder zugeklebt: So fälschte LKW-Fahrer sein Pickerl

Bei einer Polizeikontrolle auf der Pinzgauer Straße in Salzburg fiel ein 58-jähriger Lkw-Lenker auf. Neben Fahrzeugmängeln entdeckten die Beamten auch manipulierte Begutachtungsplaketten.

Bei einer Kontrolle auf der Pinzgauer Straße entdeckte die Polizei manipulierte Begutachtungsplaketten an einem Lkw und dessen Anhänger.

Bei einer Kontrolle auf der Pinzgauer Straße entdeckte die Polizei manipulierte Begutachtungsplaketten an einem Lkw und dessen Anhänger.

Eine Polizeikontrolle auf der Pinzgauer Straße in Salzburg wurde einem 58-jährigen Tennengauer am Donnerstag, dem 5. November 2026, zum Verhängnis. Der Mann war gegen Mittag mit einem Lkw samt Anhänger unterwegs, als die Polizei auf mehrere Unregelmäßigkeiten aufmerksam wurde.

Pickerl selbst manipuliert

Bei der Kontrolle stellten die Beamten zunächst augenscheinliche Mängel am Lkw und am Anhänger fest. Doch damit nicht genug: Auch die Begutachtungsplaketten waren offenbar manipuliert worden. Wie die Polizei Salzburg berichtet, hatte der 58-Jährige die Lochungen auf den Plaketten eigenhändig verändert. Dazu stanzte er neue Löcher und klebte die ursprünglichen Lochungen mit dem ausgestanzten Material wieder zu. Auf diese Weise sollte der Eindruck entstehen, dass die Begutachtungsplaketten noch gültig seien.

Kennzeichen abgenommen

Für den Lkw-Lenker hatte die Kontrolle unmittelbare Konsequenzen: Die Polizei nahm sowohl die Kennzeichen des Lastwagens als auch jene des Anhängers ab. Darüber hinaus muss sich der 58-Jährige wegen mehrerer Verwaltungsübertretungen verantworten. Wegen des Verdachts der Fälschung besonders geschützter Urkunden wird er außerdem bei der Staatsanwaltschaft Salzburg angezeigt.