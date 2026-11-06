Flucht vor Polizei endet mit heftigem Crash: Drei Verletzte in Salzburg

Ein 18-jähriger Autofahrer hat am Donnerstag (5. November) in Salzburg mehrere Anhalteversuche der Polizei ignoriert und ist mit überhöhter Geschwindigkeit durch die Stadt geflüchtet.

Im Bereich der Morzger Straße verlor der 18-Jährige schließlich die Kontrolle über seinen Pkw und krachte frontal gegen das Auto einer 47-jährigen Salzburgerin.

Im Bereich der Morzger Straße verlor der 18-Jährige schließlich die Kontrolle über seinen Pkw und krachte frontal gegen das Auto einer 47-jährigen Salzburgerin.

Zur Mittagszeit fiel der junge Lenker aus dem Tennengau auf, als er im Salzburger Stadtgebiet eine rote Ampel überfuhr. Polizisten versuchten daraufhin mehrfach, den 18-Jährigen anzuhalten. Dieser ignorierte jedoch sämtliche Anhaltezeichen und setzte seine Fahrt mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit fort.

Frontalcrash mit zwei weiteren Autos

Im Bereich der Morzger Straße verlor der 18-Jährige schließlich die Kontrolle über seinen Pkw und krachte frontal gegen das Auto einer 47-jährigen Salzburgerin. Durch die Wucht des Aufpralls wurde deren Fahrzeug gegen einen weiteren Pkw geschleudert, der von einer 48-jährigen Salzburgerin gelenkt wurde. Alle drei beteiligten Autofahrer erlitten Verletzungen noch unbekannten Grades. Das Rote Kreuz brachte sie zur Behandlung in umliegende Krankenhäuser. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.

Drogentest positiv auf Cannabis und Kokain

Nach dem Unfall führten die Beamten beim 18-Jährigen einen Drogenschnelltest durch. Dieser reagierte sowohl auf Cannabis als auch auf Kokain positiv. Bei einer anschließenden klinischen Untersuchung wurde der junge Mann für fahruntauglich befunden. Zudem entdeckte die Polizei in seinem Fahrzeug Suchtmittelutensilien, die sichergestellt wurden. Dem Tennengauer wurde der Führerschein vorläufig abgenommen und die Weiterfahrt untersagt. Er muss nun mit mehreren Anzeigen rechnen.