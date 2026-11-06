E-Scooter erreicht 74 km/h: Bub (12) kracht gegen Straßenlaterne

Ein schwerer E-Scooter-Unfall hat sich am Donnerstagnachmittag (5. November) in Bürmoos im Bezirk Salzburg-Umgebung ereignet. Ein 12-jähriger Bub prallte ohne Helm gegen eine Straßenlaterne.

Der 12-Jährige war am Nachmittag mit einem E-Scooter im Ortsgebiet von Bürmoos unterwegs. Das Fahrzeug hatte er sich zuvor von einem 14-jährigen Freund ausgeliehen. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Bub während der Fahrt von der Straße ab und prallte gegen eine Straßenlaterne. Einen Helm trug er laut Polizei nicht.

Notarzthubschrauber im Einsatz

Bei dem Zusammenstoß erlitt der 12-Jährige Verletzungen noch unbekannten Grades. Aufgrund des Unfalls wurde ein Notarzthubschrauber angefordert, der den Buben in das Universitätsklinikum Salzburg brachte. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist derzeit noch unklar.

E-Scooter schafft unglaubliche 74 km/h

Besonders auffällig war das Ergebnis einer anschließenden Überprüfung des E-Scooters. Bei einem sogenannten Rollentest erreichte das Fahrzeug laut Polizei eine Geschwindigkeit von 74 km/h. Ob der 12-Jährige zum Unfallzeitpunkt tatsächlich so schnell unterwegs war, ist nicht bekannt. Die genaue Unfallursache ist Gegenstand weiterer Ermittlungen.