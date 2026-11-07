Brand in Werkstätte: Feuerwehr verhindert Schlimmeres

Ein Werkstättenbrand hat am Donnerstagmittag einen Feuerwehreinsatz in Piesendorf ausgelöst. Dank des raschen Eingreifens der örtlichen Einsatzkräfte konnte ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Gebäude verhindert werden.

Am 6. November 2026 gegen Mittag bemerkten aufmerksame Passanten eine deutliche Rauchentwicklung an dem Gebäude in Piesendorf (Bezirk Zell am See, Salzburg) und alarmierten umgehend den Besitzer. Dieser unternahm noch vor dem Eintreffen der Rettungskräfte erste Löschversuche mit einem Handfeuerlöscher. Die kurz darauf eintreffende Freiwillige Feuerwehr Piesendorf übernahm unverzüglich den Löschangriff unter schwerem Atemschutz.

Höhe des entstandenen Schadens noch unklar

Durch den gezielten Einsatz gelang es den Einsatzkräften, das Feuer rasch einzudämmen und ein Ausbreiten auf angrenzende Gebäude abzuwenden. Am Nachmittag konnte schließlich offiziell „Brand aus“ gemeldet werden. Die genaue Höhe des entstandenen Sachschadens steht derzeit noch nicht fest. Die Ermittlungen zur bislang unbekannten Brandursache wurden aufgenommen und dauern an.