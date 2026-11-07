Gestohlenes Kleinkraftrad unter Reifenstapel versteckt

Ein Reifenstapel als Versteck half nichts: Die Pinzgauer Polizei zog am 5. November 2026 in Mittersill (Bezirk Zell am See, Salzburg) einen Kastenwagen mit heißer Fracht aus dem Verkehr.

Ein mutmaßlicher Motorfahhrad-Diebstahl flog am Donnerstagnachmittag bei einer routinemäßigen Verkehrskontrolle im Gemeindegebiet von Mittersill (Bezirk Zell am See) auf. Polizisten zogen dort einen Kastenwagen aus dem Verkehr und machten im Laderaum eine verdächtige Entdeckung.

Fahrzeug unter zahlreichen Reifen entdeckt

Unter zahlreichen Reifen stießen die Beamten auf ein verstecktes Motorfahrrad. Ein rascher Datenabgleich ergab, dass das Zweirad bereits als gestohlen gemeldet war. Die beiden Fahrzeuginsassen – ein 29-jähriger ungarischer Lenker und sein 50-jähriger Landsmann auf dem Beifahrersitz – beteuerten, das Moped rechtmäßig gekauft zu haben.

Handfeste Beweise blieben sie der Streife aber schuldig

Weder ein Kaufvertrag noch Fahrzeugpapiere oder passende Schlüssel konnten vorgelegt werden. Die Polizisten stellten das Moped an Ort und Stelle sicher. Die Ermittlungen zum genauen Tathergang laufen; nach deren Abschluss werden beide Männer bei der Staatsanwaltschaft Salzburg zur Anzeige gebracht.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 07.11.2026 um 12:35 Uhr aktualisiert