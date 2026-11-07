Mit fast 200 km/h auf der Tauernautobahn: Polizei zieht Raser aus dem Verkehr

Gleich zwei Führerscheinabnahmen binnen weniger Stunden: Die Salzburger Polizei hat bei Radarkontrollen am Freitagnachmittag zwei schwere Tempoverstöße gestoppt. Für einen Routinier und einen Fahranfänger endete die Fahrt vor Ort.

Gegen 15.00 Uhr blitzten die Beamten am 6. November 2026 auf der A 10 Tauernautobahn bei Werfen ein Auto mit satten 196 km/h – erlaubt waren in diesem Bereich 130 km/h. Am Steuer saß ein 60-jähriger Mann aus dem oberösterreichischen Bezirk Ried. Nur wenig später folgte der nächste Vorfall auf der L 107 Wiestal Landesstraße in Adnet: Dort maß die Polizei zunächst ein Auto mit 86 km/h bei einem 60-km/h-Limit. Noch während der Messung setzte ein zweiter Pkw zum Überholen an und beschleunigte auf 114 km/h – fast das Doppelte des Erlaubten. Wie sich bei der Anhaltung herausstellte, saß ein 18-jähriger Probeführerscheinbesitzer aus dem Flachgau am Steuer des überholenden Wagens.

Führerscheine sofort weg

Während der überholte Lenker seine Strafe per Organmandat direkt begleichen konnte, zog die Polizei bei den beiden Extrem-Rasern die Notbremse: Sowohl der 60-jährige Oberösterreicher als auch der 18-jährige Fahranfänger mussten ihre Führerscheine an Ort und Stelle abgeben. Ihnen wurde die Weiterfahrt untersagt, beide erwartet eine Anzeige bei der zuständigen Behörde.