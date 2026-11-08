Deutscher stürzt mit Wingsuit ab: Jede Hilfe kommt zu spät

Ein Deutscher konnte am Sonntag nach einem Wingsuit-Sprung nur noch tot aufgefunden werden. Die genaue Ursache für den Unfall ist noch unklar.

Der 61-Jährige aus Deutschland sprang am Nachmittag des 7. November über Zell am See mit einem Wingsuit aus einem Flugzeug. Als er nicht wie vorgesehen am Flugplatz landete, wurde sofort eine Suche nach dem Mann eingeleitet. Kurz darauf fand man den 61-Jährigen auf einer Wiese liegend. Der Rettungsschirm hatte noch ausgelöst, dennoch konnten die Rettungskräfte nichts mehr für den 61-Jährigen tun.

Ursache noch unklar

Die Landespolizeidirektion Salzburg erklärte, dass es derzeit keine Hinweise auf Fremdverschulden gibt. Die Staatsanwaltschaft ordnete eine Obduktion an. Der Deutsche galt als versierter Fallschirmspringer.