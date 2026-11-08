Unglaubliche Bilanz: Polizei stoppte sechs Drogenlenker in einer Nacht

Sechs Drogenlenker stoppte die Salzburger Polizei in der Nacht von Samstag auf Sonntag. Einige gaben den Konsum gleich zu. Sie alle sind ihre Führerscheine los.

Am Wochenende erwischten die Polizisten in Salzburg bei einer Schwerpunktkontrolle mehrere Drogenlenker. Am Samstag führten Beamte im Stadtgebiet eine Kontrolle bei einem 20-jährigen Autofahrer durch. Der Alkotest zeigte nichts an, der Suchtmitteltest ergab jedoch eine Beeinträchtigung durch Cannabis. Der 20-Jährige zeigte sich geständig, und sagt aus, dass er mehrere Joints konsumiert habe. Der Führerschein wurde ihm abgenommen.

E-Scooterfahrer gab Konsum zu

Ebenfalls am Samstag fiel Beamten die Fahrweise eines E-Scooter Fahrers auf. Sie hielten den 24-Jährigen an, der sogleich zugab, täglich Cannabis zum Einschlafen zu konsumieren. Der Suchtmitteltest schlug bei Cannabis und Kokain an, dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt.

Mit Methamphetamin am Steuer erwischt

Ein weiterer Autofahrer im Gemeindegebiet von Thalgau gab ebenfalls sofort zu, dass er unter Drogeneinfluss stehe. Der Drogentest zeigte eine Beeinträchtigung durch Amphetamine und Opiate. Ein Lenker im Thalgau wurde zudem ebenfalls wegen seiner auffälligen Fahrweise aufgehalten. Der Suchtmitteltest ergab hier, dass der 25-Jährige Kokain konsumiert hatte. Die beiden Männer sind ihre Führerscheine los.

Erfolgreiche Schwerpunktaktion

Beamte hielten außerdem auch einen 21-jährigen Autofahrer in der Stadt Salzburg an. Er wies eindeutige Symptome einer Suchtmittelbeeinträchtigung auf. Der Drogentest war auf Kokain positiv, auch er durfte nicht mehr weiterfahren. In den frühen Morgenstunden hielten die Beamten dann den sechsten Drogenlenker auf. Der 38-Jährige gab seinen Kokainkosum zu, der Test ergab zudem noch eine Beeinträchtigung durch Cannabis. Sein Führerschein wurde ebenfalls abgenommen.