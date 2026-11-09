Ebenau: Bergrettung holt zwei verletzte Mädchen aus Steilhang
Verletzt, unterkühlt und durchnässt: Zwei etwa 14-jährige Mädchen sind in der Nacht auf Montag in Ebenau (Salzburg-Umgebung) rund 50 Meter in steiles Gelände abgerutscht. Retter holten sie mit Seilen herauf.
Kurz nach Mitternacht wurde die Bergrettung alarmiert. Die beiden Mädchen waren nahe dem Werkschulheim in einem Waldstück Richtung Strubklamm, eine enge Schlucht herabgerutscht. In einer steilen Rinne blieben sie liegen, darunter ging es über Felsen weiter bergab. „Sie waren verletzt, unterkühlt und durchnässt“, schildert Einsatzleiter Gerwin Andreas von der Bergrettung. Als Erste war die Freiwillige Feuerwehr Ebenau vor Ort. Ein Feuerwehrmann seilte sich zu den Mädchen ab und sicherte sie, damit sie nicht weiter abrutschen. Danach seilten sich auch Bergretter ab und versorgten die beiden, darunter ein Notfallsanitäter.
Mit Seilzug zur Straße
Für den Transport legten die Retter die Mädchen in eine Vakuummatratze, die den Körper stabil hält, und auf eine Gebirgstrage. Mehrere Helfer zogen die Trage dann gemeinsam über einen Seilzug hinauf zur Straße. Das Rote Kreuz brachte die beiden ins Krankenhaus. Wie schwer sie verletzt sind, ist nicht bekannt. Laut Einsatzleiter hatten die Mädchen wirklich Glück gehabt, dass sie nicht mehr weiter abgerutscht sind, da sie auch dem Steinschlag von oben ausgesetzt waren.