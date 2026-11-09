Ebenau: Bergrettung holt zwei verletzte Mädchen aus Steilhang

Kurz nach Mitternacht wurde die Bergrettung alarmiert. Die beiden Mädchen waren nahe dem Werkschulheim in einem Waldstück Richtung Strubklamm, eine enge Schlucht herabgerutscht. In einer steilen Rinne blieben sie liegen, darunter ging es über Felsen weiter bergab. „Sie waren verletzt, unterkühlt und durchnässt“, schildert Einsatzleiter Gerwin Andreas von der Bergrettung. Als Erste war die Freiwillige Feuerwehr Ebenau vor Ort. Ein Feuerwehrmann seilte sich zu den Mädchen ab und sicherte sie, damit sie nicht weiter abrutschen. Danach seilten sich auch Bergretter ab und versorgten die beiden, darunter ein Notfallsanitäter.

©Bergrettung Salzburg Die Bergrettung Salzburg im Einsatz.

Mit Seilzug zur Straße

Für den Transport legten die Retter die Mädchen in eine Vakuummatratze, die den Körper stabil hält, und auf eine Gebirgstrage. Mehrere Helfer zogen die Trage dann gemeinsam über einen Seilzug hinauf zur Straße. Das Rote Kreuz brachte die beiden ins Krankenhaus. Wie schwer sie verletzt sind, ist nicht bekannt. Laut Einsatzleiter hatten die Mädchen wirklich Glück gehabt, dass sie nicht mehr weiter abgerutscht sind, da sie auch dem Steinschlag von oben ausgesetzt waren.