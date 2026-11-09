Ohne Führerschein zur Polizei: 55-Jährige dreimal in einer Stunde angezeigt

Sie kam mit dem Auto zur Polizei, um ein Schreiben abzuholen – ohne Führerschein. Obwohl sie versprach, nicht mehr zu fahren, zeigten Beamte die 55-Jährige im Flachgau binnen einer Stunde gleich dreimal an.

Was am Sonntag in einer Polizeiinspektion im Flachgau (Salzburg-Umgebung) passierte, klingt kurios. Eine 55-Jährige wollte dort ein Schriftstück abholen. Die Polizisten bemerkten, dass sie mit ihrem eigenen Auto gekommen war, obwohl sie keinen gültigen Führerschein hat. Die Beamten erklärten der Frau mehrmals die Rechtslage. Sie sicherte ausdrücklich zu, nicht mehr zu fahren. Kurz darauf saß sie trotzdem wieder am Steuer. Die Bilanz: Innerhalb einer Stunde wird sie dreimal angezeigt, weil sie ohne Führerschein ein Auto gelenkt hat.

Kokain am Steuer in Thalgau

Ebenfalls in Salzburg-Umgebung, in Thalgau, kontrollierten Polizisten einen 30-jährigen Autofahrer. Er zeigte Anzeichen, die auf Drogen hindeuteten. Ein Test schlug auf Kokain an. Der Sprengelarzt, also der zuständige Amtsarzt, stellte fest: Der Mann war nicht fahrtüchtig. Er durfte nicht weiterfahren, sein Führerschein wurde vorläufig abgenommen, er wird angezeigt. Dabei stellte sich heraus, dass ihm der Führerschein bereits im August wegen Alkohol am Steuer entzogen worden war.

Fast zwei Promille im Lungau

Im Lungau (Tamsweg / Salzburg) hielt die Polizei eine 41-jährige Autofahrerin an. Der Alkotest ergab 1,96 Promille, fast das Vierfache des Erlaubten. Auch sie ist ihren Führerschein vorerst los und wird angezeigt.