„Manchmal fehlen die Worte“: Emotionales Posting nach Werkstatt-Brand

In einer Piesendorfer Werkstätte (Pinzgau, Salzburg) ist Freitagmittag, 6. November, ein Brand ausgebrochen. Dieser hat die Werkstatt „vollständig zerstört“, wie das Unternehmen selbst nun berichtet. Immerhin: Die angrenzenden Gebäude konnten durch den schnellen Löschangriff unter schwerem Atemschutz der örtlichen Feuerwehr gerettet werden. Mit einem emotionalen Posting meldet sich das betroffene Unternehmen nun auf Facebook zu Wort.

„Werden auch diese Herausforderung meistern“

„Manchmal fehlen einfach die Worte“, heißt es da gleich zu Beginn. Der Brand würde die Firma „vor eine Situation stellen, die auf den ersten Blick als unmöglich erscheint“, so die Holzbau Gläser GbmH, die dennoch von „großem Glück im Unglück“ spricht, da niemand zu Schaden kam. Man richtet den Blick gleichzeitig auch schon nach vorne und ist sich sicher: „Mit unserem starken Team an der Seite werden wir auch diese Herausforderung meistern.“

„Unser Betrieb ist mehr als eine Werkstatt“

Mit 9. November ist man daher auch wieder in den Arbeitsalltag gestartet und „in gewohnter Manier mit vollem Engagement und der brennenden Leidenschaft zum Zimmererhandwerk“ für die Kunden da. Denn: „Unser Betrieb ist mehr als eine Werkstatt. Es sind die Menschen, der Zusammenhalt und die Leidenschaft für unser Traditionshandwerk“, heißt es in dem Posting, in dem man sich abschließend auch bei den Einsatzkräften, der Familie, den Mitarbeitern, Freunden, Partnern und Helfern bedankt, die Schlimmeres verhindert hätten und dem Betrieb „immer bedingungslos zur Seite stehen“.