Salzburg: Mann gesteht Mordplan – jetzt steht er vor Gericht

Laut Anklage wollte er seinen Vermieter erstechen, doch der war auf Urlaub. Danach ging ein 44-Jähriger in Salzburg selbst zur Polizei und gestand. Am Dienstag muss er sich wegen versuchten Mordes vor Gericht verantworten.

Es ist ein ungewöhnlicher Fall, der am Dienstag vor Gericht verhandelt wird. Ein Urteil wird noch am selben Tag erwartet. Hätte der Angeklagte geschwiegen, wäre der mutmaßliche Mordplan wohl nie bekannt geworden.

Schulden beim Vermieter

Laut Anklage schuldet der 44-jährige Iraner seinem ebenfalls iranischstämmigen Vermieter mehrere Monatsmieten. Dazu soll weiteres Geld kommen, das er sich von ihm geliehen hat. Der Vermieter wollte ihn schließlich aus der Wohnung haben. Daraufhin soll ihn der Angeklagte zweimal bedroht haben. Im April soll der Mann dann mit einem Messer zum Arbeitsplatz seines Vermieters in der Stadt Salzburg gegangen sein. Doch der Vermieter war auf Urlaub, die Firma geschlossen. Der 44-Jährige ging wieder, meldete sich danach aber selbst bei der Polizei und gestand seinen Plan.

Hilft das Geständnis?

Ob das Gericht berücksichtigt, dass der Mann sich freiwillig gestellt hat, und die Strafe deshalb milder ausfällt, ist offen. Bei einem Schuldspruch drohen ihm zehn bis 20 Jahre Haft oder sogar eine lebenslange Freiheitsstrafe. Bis zu einem rechtskräftigen Urteil gilt die Unschuldsvermutung.