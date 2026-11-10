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/ ©Canva Montage
Symbolfoto
Auf dem Foto von www.5min.at sieht man eine Schlägerei und die Polizei.
Salzburg-Lehen: Schlägerei in Lokal ruft Großaufgebot auf den Plan
Salzburg
10/11/2026
Zwei Verletzte

Rauferei in Salzburger Lokal: Zwei Verletzte kommen ins Spital

Bei einer Rauferei in einem Lokal im Salzburger Stadtteil Lehen sind am Montagabend zwei Menschen verletzt worden. Fünf Personen waren beteiligt, die Polizei rückte mit einem Großaufgebot an.

von Sabine Rath Profilbild-Sabine Rath-Redakteurin-Österreich
1 Minute Lesezeit(101 Wörter)
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Gegen 21 Uhr rückten Polizei und Rettung mit vielen Einsatzkräften nach Lehen (Salzburg) aus. Wie die Polizei gegenüber 5 Minuten erklärt, waren in dem Lokal fünf Personen aneinandergeraten. Auch die Schnelle Interventionsgruppe (SIG) war vor Ort, eine speziell ausgebildete Einheit der Polizei für heikle Einsätze. Zwei der Beteiligten mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Wie schwer sie verletzt sind, ist nicht bekannt. Festgenommen wurde niemand. Was zu der Schlägerei geführt hat, ist noch unklar. Die Ermittlungen laufen. Sobald es neue Informationen gibt, aktualisieren wir diesen Artikel.

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