Drogenlenkerin mit drei Kindern auf dem Rücksitz aus dem Verkehr gezogen

Eine 33-Jährige aus dem Pinzgau wurde auf der B311 bei einer Verkehrskontrolle angehalten. Die Frau hatte keinen Führerschein, stand unter Drogeneinfluss, und führte zudem nicht ausreichend gesicherte Kinder mit.

In Saalfelden hielten Polizeibeamte am Abend des 9. November ein Auto auf der B311 Pinzgauerstraße an. Sofort bemerkten die Beamten, dass sich am Rücksitz drei Kinder befanden, die ungesichert in dem Auto mitfuhren.

Mehrere Anzeigen folgen

Als die Beamten die Frau nach ihrem Führerschein fragten, mussten sie zudem feststellen, dass die Frau über keine gültige Lenkberechtigung verfügt. Ein daraufhin durchgeführter Drogentest verlief auch positiv, berichtet die Landespolizeidirektion Salzburg. Die 33-Jährige durfte nicht mehr weiterfahren, sie wird mehrfach angezeigt.