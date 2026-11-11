Missbrauch von vier Kindern: 34-Jähriger in Salzburg vor Gericht

Ein 34-jähriger Mann muss sich am Mittwoch am Landesgericht Salzburg verantworten. Er soll vier Kinder sexuell missbraucht und die Taten gefilmt haben. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Laut Anklage soll der Mann aus dem Lungau (Salzburg) vier Kinder missbraucht haben. Sie waren großteils zwischen fünf und sieben Jahre alt und stammen aus seinem Bekannten- und Verwandtenkreis.

Hunderte Videos gefunden

Die Übergriffe soll er gefilmt haben. Bei einer Hausdurchsuchung seien mehrere hundert Videos gefunden worden, die sexuellen Missbrauch von Kindern zeigen. Wie der Fall ins Rollen kam, ist nicht bekannt. Wird der Mann verurteilt, drohen ihm je nach Delikt bis zu fünf oder bis zu zehn Jahre Haft. Das Gericht kann zusätzlich eine Therapie oder Weisungen anordnen.

Täter oft aus dem Umfeld

Laut Kriminalstatistik wurden in Österreich zuletzt rund 350 Fälle von Missbrauch Unmündiger erfasst. Drei Viertel der Betroffenen waren Mädchen. Ebenso drei Viertel der Tatverdächtigen kamen aus der Familie oder dem Bekanntenkreis, und drei von vier Übergriffen passierten in Wohnungen. Wie das Gericht über die Vorwürfe gegen den 34-Jährigen entscheidet, soll der Prozess am Landesgericht Salzburg zeigen. Bis dahin gilt die Unschuldsvermutung.