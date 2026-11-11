Große Vermisstensuche in Salzburg: 36-Jähriger wie vom Erdboden verschluckt

Wie die Lebenshilfe selbst schreibt, ist Stefan Wintersteller von seinem Wohnort, dem Caritas Dorf in St. Anton nicht an seiner Arbeitsstelle in Zell am See angekommen. „Der Vermisste ist nonverbal und kann nicht lesen/schreiben. In seinem Rucksack sind seine Kontaktdaten zu finden“, heißt es in dem Posting weiter. Der 36-Jährige ist 1,65 Meter groß, hat braune Haare und trägt eine Brille. Hinweise soll man entweder an die Nummer 06542 72451 oder nach 16 Uhr an 0664 2302654 geben. Nach dem Mann wird seit Montag intensiv gesucht. Das Posting selbst wurde mittlerweile über 1.500 Mal geteilt.