Um 6.000 Euro: Bürgermeister will Gehalt kürzen, darf es aber nicht

Man stelle sich vor, ein Bürgermeister will zugunsten seiner Gemeinde auf einen Teil seines Gehalts verzichten und darf das aber nicht. So geschehen im Salzburger Flachgau.

Die Gemeinde Ebenau im Salzburger Flachgau ist in finanziellen Nöten. Symbolisch wollte daher auch der Bürgermeister, Johannes Fürstaller (ÖVP), einspringen und zehn Prozent seines Gehalts quasi „kürzen“ bzw. darauf verzichten. Bei einer Gemeindegröße wie sie Ebenau hat geht es um tausende Euro. Er selbst spricht gegenüber Medien von 6.000 Euro und darum, dass es ihm nur darum gehe, „ein Zeichen zu setzen“. Selbst bezeichnet er die Summe bei der aktuellen finanziellen Lage als „Tropfen auf dem heißen Stein“.

Gemeindeaufsicht sagt „Nein“ zu Kürzungsplänen

Dieser Vorschlag, sein Gehalt zu kürzen, wurde jedoch vom Land blockiert. Die Gemeindeaufsicht sagte „Nein“, der Grund liegt darin, dass die Gehälter gesetzlich festgelegt sind und nicht reduziert werden dürfen. Ob er die Gemeinde und seine Vereine und Co. nun auf andere Art unterstützen wird, ist nicht überliefert.

Ebenau zählt zu Ausgleichsgemeinden

Die Gemeinde selbst steht jedenfalls vor großen Herausforderungen. Laut Bürgermeister habe man schon überall gespart, wo man sparen kann, ohne die Pflichtaufgabe nicht mehr zu erfüllen oder gegen Gesetze zu verstoßen. Man zähle auch zu den sieben Ausgleichsgemeinden im Land. Heißt konkret: Für einige Ausgaben – wie beispielsweise Kindergärten oder Müllabfuhr – braucht man Finanzhilfe vom Land.