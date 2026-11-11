Skip to content
Meine Region ändern

Wähle deine Region für personalisierte Inhalte

Meine Region ändern

Wähle deine Region für personalisierte Inhalte

/ ©fotolia.com/Canva Montage 5 Minuten
Auf dem Bild bei 5min.at sieht man wie jemand versucht in ein Auto einzubrechen.
Der Sachschaden liegt bei rund 8.000 Euro.
Salzburg
11/11/2026
Autoeinbrüche

Mit Feuerlöscher acht Autos aufgebrochen: 24-Jähriger gefasst

Mit einem Feuerlöscher soll ein 24-Jähriger im August in einer Tiefgarage in der Stadt Salzburg acht Autos aufgebrochen haben. Jetzt hat die Polizei den Mann ausgeforscht.

von Sabine Rath Profilbild-Sabine Rath-Redakteurin-Österreich
1 Minute Lesezeit(87 Wörter)
Wählen Sie 5min.at als bevorzugte Google-Quelle

Der Mann soll am 15. August in einer Tiefgarage in der Elisabeth-Vorstadt (Salzburg) die Seitenscheiben von acht abgestellten Autos eingeschlagen und die Innenräume durchsucht haben. Erbeutet habe er laut Polizei rund 200 Euro. Der Sachschaden liegt bei rund 8.000 Euro.

Videos führten zum Verdächtigen

Auf die Spur des 24-Jährigen kamen die Ermittler über Videoaufnahmen. Der Mann wurde festgenommen und sei voll geständig, so die Polizei. Er wurde in die Justizanstalt Salzburg gebracht. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf:

© 2026 - 5min.at