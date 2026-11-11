NS-Symbole in Bahnhofshalle geritzt: Jugendlicher ausgeforscht

Ein Jugendlicher soll im August in der Wartehalle des Bahnhofs Zell am See NS-Symbole eingeritzt haben. Der Schaden liegt bei mehr als 11.000 Euro. Die Polizei klärte dabei noch weitere Taten.

Der Jugendliche wird unter anderem wegen schwerer Sachbeschädigung, mehrfachen Diebstahls und nach dem Verbotsgesetz angezeigt.

Der Jugendliche wird unter anderem wegen schwerer Sachbeschädigung, mehrfachen Diebstahls und nach dem Verbotsgesetz angezeigt.

Der damals 17-jährige Pinzgauer soll laut Polizei Ende August mit einem Messer mehrere NS-Symbole in der Wartehalle des Bahnhofs eingeritzt haben. Zudem soll er eine Schule in Zell am See (Pinzgau/Salzburg) beschädigt haben.

Gefundene Geldtasche behalten

Mitte August soll der Jugendliche außerdem eine gefundene Geldtasche behalten haben. Das Bargeld soll er eingesteckt und die Bankomatkarte mehrmals verwendet haben. Einem anderen Opfer soll er ein Handy und Bargeld gestohlen haben.

Munition und Schlagring gefunden

Bei einer Hausdurchsuchung stellte die Polizei Datenträger, Munition und Munitionsteile, einen Schlagring und Suchtmittel sicher. Dazu kamen gestohlene oder unterdrückte Dokumente und Bankkarten. Der Jugendliche wird unter anderem wegen schwerer Sachbeschädigung, mehrfachen Diebstahls und nach dem Verbotsgesetz angezeigt. Dazu kommen Anzeigen nach dem Suchtmittel- und dem Waffengesetz. Der größte Schaden bleibt aber am Bahnhof: An der Wartehalle in Zell am See entstand ein Schaden von mehr als 11.000 Euro.