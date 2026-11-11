Drogen und Alkohol am Steuer: Fünf Führerscheine abgenommen

Vier Lenker positiv auf Drogen, einer mit 1,44 Promille: Die Polizei hat am Montag im Bundesland Salzburg fünf Führerscheine abgenommen. Ein E-Scooter-Fahrer war mit 58 km/h unterwegs.

Zwei der Drogenlenker hielt die Polizei am Montagabend in der Stadt Salzburg an. Bei einem 44-Jährigen aus dem Flachgau und einem 54-Jährigen verliefen die Drogentests positiv. Beide mussten ihren Führerschein abgeben und werden angezeigt. Das teilt die Polizei Salzburg mit.

Auch im Pinzgau, Pongau und Flachgau

In Saalfelden (Pinzgau/Salzburg) wurde bereits am Nachmittag ein 40-jähriger Pinzgauer positiv auf Drogen getestet. Er ist seinen Führerschein los und wird angezeigt. Am Abend traf es in Bad Hofgastein (Pongau/Salzburg) einen 27-jährigen Pongauer, auch er musste den Führerschein abgeben. In Obertrum (Flachgau/Salzburg) fiel ein 35-Jähriger am Abend durch seine Fahrweise auf. Der Alkotest ergab 1,44 Promille. Er musste den Führerschein abgeben und wird angezeigt.

E-Scooter mit 58 km/h

Kurz nach zwei Uhr in der Nacht auf Dienstag hielt die Polizei in der Stadt Salzburg einen 27-jährigen E-Scooter-Fahrer an. Auf dem Rollenprüfstand kam sein Scooter auf 58 km/h, der Alkotest ergab 1,28 Promille. Weiterfahren durfte er nicht, eine Anzeige folgt.