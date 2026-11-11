Drogen und Promille am Steuer: Polizei zieht fünf Lenker aus dem Verkehr

Vom 10. bis 11. November 2026 gingen den Polizisten gleich fünf Lenker ins Netz, die mit Alkohol oder illegalen Substanzen im Blut unterwegs waren. Den Auftakt machte ein Zwischenfall am frühen Dienstagmorgen in der Landeshauptstadt: Kurz vor 6 Uhr krachte es auf der Schallmooser Hauptstraße. Eine 27-jährige Autofahrerin aus dem Flachgau geriet nach eigenen Angaben aus Unachtsamkeit von der Fahrbahn ab und walzte zwei Verkehrszeichen in der Straßenmitte nieder. Die junge Frau blieb zwar unverletzt, der Grund für den Fahrfehler zeigte sich jedoch rasch beim Pusten: Das Messgerät zeigte stolze 1,38 Promille an.

Drogen-Funde in Bischofshofen und Kuchl

Im Rahmen einer Schwerpunktaktion zu Alkohol und Suchtgift kontrollierten Beamte in Bischofshofen einen 22-jährigen kroatischen Staatsbürger. Während der Alkoholtest negativ blieb, schlug der Drogentest sofort auf Cannabis an. Ein hinzugezogener Arzt bestätigte die Fahruntauglichkeit des Mannes. Wenig später, kurz vor 20 Uhr, erwischte es im Gemeindegebiet von Kuchl einen 32-jährigen Flachgauer. Bei der Fahrzeugkontrolle schlug den Polizisten Alkoholgeruch entgegen: Der Alkotest ergab 1,1 Promille.

Positiv auf Cannabis und Kokain im Pinzgau

Am Mittwochvormittag zogen die Ermittler im Bezirk Zell am See zwei Männer aus dem Verkehr. Ein 21-Jähriger und ein 42-Jähriger aus dem Pinzgau zeigten bei den Anhaltungen auffällige Symptome. Beide hatten keinen Tropfen Alkohol getrunken, fielen jedoch bei den Drogentests durch: Ein Vortest reagierte positiv auf Cannabis, der andere auf Kokain. Bei beiden bestätigte der Amtsarzt die Fahruntauglichkeit. Für alle fünf Betroffenen hatte die jeweilige Spritztour unmittelbare Konsequenzen: Die Exekutive nahm ihnen an Ort und Stelle die Führerscheine ab und untersagte die Weiterfahrt. Sie werden nun bei den zuständigen Behörden angezeigt.