Comeback am Airport: Direktflüge von Salzburg nach Dubai starten wieder

Die staatliche Fluggesellschaft Flydubai nimmt ihre beliebte Flugroute zwischen Salzburg und den Vereinigten Arabischen Emiraten wieder auf. Ab Dezember geht es wieder nonstop in die Wüstenmetropole.

Die Airline Flydubai nimmt ihre Direktverbindung ab 12. Dezember 2026 wieder auf.

Die Airline Flydubai nimmt ihre Direktverbindung ab 12. Dezember 2026 wieder auf.

Die staatliche Fluggesellschaft der Vereinigten Arabischen Emirate (VAE), Flydubai, kehrt zurück und nimmt die direkte Flugverbindung zwischen Dubai und Salzburg wieder auf. Wie mehrere Medien berichten wird ab dem 12. Dezember 2026 die Strecke wieder dreimal pro Woche bedient. Flydubai bedient die Mozartstadt bereits seit dem Jahr 2021. Die direkte Route musste jedoch eine Unterbrechung hinnehmen: Wegen des Iran-Kriegs war die Flugverbindung bereits Ende Februar 2026 für vier Monate komplett eingestellt worden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 11.11.2026 um 17:43 Uhr aktualisiert