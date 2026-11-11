Skip to content
Meine Region ändern

Wähle deine Region für personalisierte Inhalte

Meine Region ändern

Wähle deine Region für personalisierte Inhalte

/ ©pixabay / atimedia
Foto in Beitrag von 5min.at: Zu sehen ist der Salzburger Flughafen.
Die Airline Flydubai nimmt ihre Direktverbindung ab 12. Dezember 2026 wieder auf.
Salzburg
11/11/2026
3 Mal pro Woche

Comeback am Airport: Direktflüge von Salzburg nach Dubai starten wieder

Die staatliche Fluggesellschaft Flydubai nimmt ihre beliebte Flugroute zwischen Salzburg und den Vereinigten Arabischen Emiraten wieder auf. Ab Dezember geht es wieder nonstop in die Wüstenmetropole.

von Nadia Alina Gressl Bild auf 5min.at zeigt Nadia Alina Gressl
1 Minute Lesezeit(81 Wörter)
Wählen Sie 5min.at als bevorzugte Google-Quelle

Die staatliche Fluggesellschaft der Vereinigten Arabischen Emirate (VAE), Flydubai, kehrt zurück und nimmt die direkte Flugverbindung zwischen Dubai und Salzburg wieder auf. Wie mehrere Medien berichten wird ab dem 12. Dezember 2026 die Strecke wieder dreimal pro Woche bedient. Flydubai bedient die Mozartstadt bereits seit dem Jahr 2021. Die direkte Route musste jedoch eine Unterbrechung hinnehmen: Wegen des Iran-Kriegs war die Flugverbindung bereits Ende Februar 2026 für vier Monate komplett eingestellt worden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 11.11.2026 um 17:43 Uhr aktualisiert
Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf:

© 2026 - 5min.at