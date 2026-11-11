Labrador „Henk“ stürzt 60 Meter in steile Felsrinne

Bei einer Wanderung in Saalfelden stürzte ein Hund an einer ausgesetzten Passage 50 bis 60 Meter in die Tiefe und überschlug sich mehrfach. Die Bergrettung eilte zur aufwendigen Seilbergung herbei.

Schrecksekunde am Mittwochvormittag am Stoakarlweg in Saalfelden: Auf rund 1.380 Metern Seehöhe kam es an einer ausgesetzten, seilversicherten Wegpassage zu einem Unfall. Ein Labrador stürzte rund 50 bis 60 Meter weit in eine steile Felsrinne ab und überschlug sich dabei mehrfach. Sein Besitzer alarmierte die Bergrettung und kletterte selbstständig die felsige Rinne hinab. Da der Hund sichtlich verletzt war, wurde eine Tierärztin angefordert.

Abseilaktion über Steilstufen

Vier Bergretter stiegen auf und seilten sich in die steile Rinne zu Herrchen und Hund ab. „Da der Labrador noch gehen konnte, wurde auf einen aufwändigen Abtransport mittels Gebirgstrage verzichtet“, schildert Einsatzleiter und Pinzgauer Bergrettungs-Bezirksleiter Bernd Tritscher. Die Bergretter seilten den Hundebesitzer und seinen treuen Vierbeiner vorsichtig über mehrere Steilstufen ab. Auf einem Forstweg wartete bereits die Tierärztin, die den verletzten „Henk“ sofort erstversorgte und für weitere Untersuchungen direkt in ihre Praxis mitnahm.