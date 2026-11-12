Er kam nie bei der Werkstätte an: 38-jähriger Salzburger nach Zugfahrt verschwunden

Der 38-jährige Salzburger Stefan Wintersteller gilt seit dem 9. November gegen 9 Uhr als abgängig. Er hätte an diesem Morgen in der Werkstätte der Lebenshilfe in Zell am See eintreffen sollen, kam dort jedoch nie an.

Seit Montagmorgen, dem 9. November 2026, fehlt von dem 38-jährigen Stefan Wintersteller jede Spur. Die Landespolizeidirektion Salzburg bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach dem Mann, der mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs sein dürfte. Wintersteller lebt mit dem Down-Syndrom sowie Autismus. Ausgangspunkt seiner täglichen Fahrten ist in der Regel Bruck an der Glocknerstraße.

Erste Spur führte am Salzburger Hauptbahnhof

Da er regelmäßig öffentliche Verkehrsmittel – vor allem Busse und Züge – nutzt, befürchten die Behörden, dass er in einem der Verkehrsmittel sitzen geblieben und weitergefahren ist. Eine erste Spur führt bereits in die Landeshauptstadt: Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei wurde der Gesuchte am 9. November kurz vor 11 Uhr am Salzburger Hauptbahnhof gesehen.

Wer hat den 38-Jährigen gesehen?

Zum Zeitpunkt seines Verschwindens trug Stefan Wintersteller eine gelbe Jacke und eine Brille. Die Polizei weist darauf hin, dass die Jacke auf den veröffentlichten Fahndungsfotos nachträglich mithilfe künstlicher Intelligenz (KI) eingefügt wurde, um die aktuelle Kleidung bestmöglich darzustellen. Die Landespolizeidirektion Salzburg sowie die Landeskriminalämter im gesamten Bundesgebiet bitten um zweckdienliche Hinweise aus der Bevölkerung.

Hinweise nimmt die Polizei entgegen

Wer Stefan Wintersteller gesehen hat oder Angaben zu seinem derzeitigen Aufenthaltsort machen kann, wird gebeten, sich umgehend an jedes Landeskriminalamt oder direkt an die Polizeiinspektion Bruck an der Glocknerstraße unter der Telefonnummer +43 (0) 59133 5172100 zu wenden.