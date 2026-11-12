Betrunkene rammt Schilder, Drogenlenker am Steuer: Polizei greift durch

Ob Alkohol oder Suchtgift: Die Salzburger Polizei bewies am Dienstag und Mittwoch im gesamten Bundesland ein wachsames Auge und zog nahm fünf Lenkern wegen Suchtmitteleinflusses ihren Führerschein ab.

Nach einem Unfall in der Landeshauptstadt sowie mehreren Kontrollen im Tennengau, Pongau und Pinzgau hieß es für fünf Fahrzeuglenker: aussteigen, Schein abgeben und zu Fuß weitergehen.

Nach einem Unfall in der Landeshauptstadt sowie mehreren Kontrollen im Tennengau, Pongau und Pinzgau hieß es für fünf Fahrzeuglenker: aussteigen, Schein abgeben und zu Fuß weitergehen.

Gleich fünf Fahrzeuglenker mussten am Dienstag und Mittwoch (10. und 11. November 2026) im Bundesland Salzburg ihren Führerschein abgeben. Bei Schwerpunkt- und Routinekontrollen sowie nach einem Verkehrsunfall zog die Polizei zwei alkoholisierte und drei durch Suchtgift beeinträchtigte Fahrer aus dem Verkehr.

Betrunkene rammte zwei Verkehrszeichen

Der erste Vorfall ereignete sich am Dienstag kurz vor 6 Uhr in der Stadt Salzburg: In der Schallmooser Hauptstraße kam eine 27-jährige Flachgauerin laut eigenen Angaben aus Unachtsamkeit von der Fahrbahn ab und rammte zwei Verkehrszeichen. Sie blieb unverletzt, ein Alkotest ergab jedoch 1,38 Promille. Am selben Tag erwischte die Polizei bei einer Schwerpunktkontrolle in Bischofshofen einen 22-jährigen Kroaten, dessen Drogentest positiv auf Cannabis ansprach. Kurz vor 20 Uhr folgte in Kuchl ein 32-jähriger Flachgauer, der mit 1,1 Promille am Steuer saß.

Weitere Führerscheinabnahmen am Mittwoch

Auch am Mittwoch setzte sich die Serie im Bezirk Zell am See fort. Bei Kontrollen fielen den Beamten ein 21-Jähriger und ein 42-Jähriger aus dem Pinzgau durch deutliche Beeinträchtigungen auf. Während die Alkotests negativ blieben, reagierten die Drogentests auf Cannabis beziehungsweise Kokain. Ein Amtsarzt bestätigte bei allen drei Drogenlenkern die Fahruntauglichkeit. Sämtlichen fünf Personen wurde noch an Ort und Stelle die Weiterfahrt untersagt und der Führerschein abgenommen. Sie alle werden bei den zuständigen Behörden angezeigt.