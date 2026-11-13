Unfall auf B311: Lkw-Fahrer flüchtet mit 1,84 Promille

Ein Überholmanöver auf der B311 in Saalfelden endete am Freitagmorgen mit einem Unfall, bei dem drei Fahrzeuge beschädigt wurden. Ein 19-Jähriger wurde verletzt. Ein beteiligter Lkw-Fahrer flüchtete zunächst vom Unfallort.

Zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Fahrerflucht kam es am Freitag, dem 13. November 2026, gegen 6 Uhr auf der B311 in Saalfelden (Pinzgau).

Zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Fahrerflucht kam es am Freitag, dem 13. November 2026, gegen 6 Uhr auf der B311 in Saalfelden (Pinzgau).

Zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Fahrerflucht kam es am Freitag, dem 13. November 2026, gegen 6 Uhr auf der B311 in Saalfelden (Pinzgau). Laut Polizei war ein 19-jähriger Autofahrer in Richtung Zell am See unterwegs, als es während eines Überholmanövers zu mehreren Kollisionen kam. Der junge Lenker touchierte dabei ein vierrädriges Leichtkraftfahrzeug, das von einem 60-jährigen Pinzgauer gesteuert wurde, sowie einen entgegenkommenden Lastwagen. Alle drei Fahrzeuge wurden bei dem Unfall beschädigt.

Lkw-Fahrer flüchtet von Unfallstelle

Besonders auffällig war das Verhalten des 32-jährigen Lkw-Lenkers. Dieser setzte seine Fahrt nach dem Unfall fort und entfernte sich zunächst von der Unfallstelle. Weit kam der Mann allerdings nicht: Aufgrund der Beschädigungen an seinem Fahrzeug musste er im Ortsgebiet von Saalfelden anhalten. Die Polizei führte bei dem Salzburger einen Alkoholtest durch. Das Ergebnis: 1,84 Promille.

Führerschein vorläufig abgenommen

Aufgrund der starken Alkoholisierung wurde dem 32-Jährigen die Lenkberechtigung vorläufig abgenommen. Außerdem untersagten ihm die Beamten die Weiterfahrt. Der Mann wird angezeigt. Der 19-jährige Autofahrer erlitt bei dem Unfall Verletzungen unbestimmten Grades und wurde zur medizinischen Versorgung ins Krankenhaus Zell am See gebracht.

Verkehrsbehinderungen auf der B311

Während der Unfallaufnahme musste der Verkehr im Bereich der Unfallstelle wechselseitig angehalten werden. Die Polizei hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.