Kabarett für alle: Alfred Dorfer sorgt in Salzburg für Premiere

Lachen ohne Barrieren: In Salzburg wurde ein Kabarettabend von Alfred Dorfer live in Gebärdensprache übersetzt. Damit konnten auch gehörlose Menschen die Pointen unmittelbar miterleben.

Ein Kabarettabend, bei dem wirklich alle mitlachen können: Am Mittwoch, dem 11. November 2026, wurde in der SZENE Salzburg ein besonderes Zeichen für Barrierefreiheit gesetzt. Kabarettist Alfred Dorfer präsentierte sein Programm „GLEICH“ – und erstmals wurde eine seiner Vorstellungen live in Österreichische Gebärdensprache übersetzt.

Pointen direkt in Gebärdensprache

Während Dorfer auf der Bühne stand, übersetzte Gebärdensprachdolmetscherin Anna Huber seine Worte und Pointen in Österreichische Gebärdensprache. Zwei große Bildschirme machten die Übersetzung zusätzlich sichtbar. Für gehörlose Besucher waren eigene Plätze reserviert. Die besondere Vorstellung sollte es auch Menschen mit Hörbeeinträchtigungen ermöglichen, den Kabarettabend unmittelbar mitzuerleben.

Ein Schritt zu mehr Barrierefreiheit

Hinter der Veranstaltung stand die ARGEkultur Salzburg. Mit dem Angebot wurde gezeigt, wie kulturelle Veranstaltungen für mehr Menschen zugänglich gemacht werden können. Denn Humor lebt nicht nur von gesprochenen Worten, sondern auch von Gestik, Mimik und Timing. Die Live-Übersetzung ermöglichte es, diese Elemente des Kabaretts auch in Gebärdensprache zu erleben.