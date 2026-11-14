Salzburg-Lehen: 39-Jähriger attackiert Polizisten bei Lokaleinsatz

Ein verbaler Streit vor einem Lokal im Salzburger Stadtteil Lehen eskalierte am Freitagabend. Ein 39-jähriger Mann schlug einem einschreitenden Beamten mit der Faust gegen den Oberkörper und wurde festgenommen.

Zu einem Polizeieinsatz kam es am Freitag, dem 13. November, gegen 21.30 Uhr im Stadtteil Lehen. Vor einem dortigen Lokal waren mehrere Personen in eine lautstarke verbale Auseinandersetzung geraten, weshalb eine Polizeistreife einschreiten musste, um die Situation zu beruhigen.

Im Zuge der Amtshandlung verlor einer der Beteiligten offenbar die Nerven

Ein 39-jähriger rumänischer Staatsangehöriger attackierte einen der Polizisten und versetzte ihm einen Faustschlag gegen den Oberkörper. Die Beamten nahmen den Angreifer noch vor Ort fest. Er wurde im Anschluss in das Polizeianhaltezentrum Salzburg eingeliefert. Auf den 39-Jährigen kommen nun Anzeigen wegen versuchter schwerer Körperverletzung sowie versuchten Widerstands gegen die Staatsgewalt zu.