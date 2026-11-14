Bei laufendem Motor: Wiener schläft in Auto ein, ist Führerschein los

Bei laufendem Motor hat ein Wiener Freitagnachmittag, am 13. November, in seinem Auto in Salzburg geschlafen. Wenig später war er seinen Führerschein los. Was geschehen ist, erfahrt ihr hier bei uns.

Freitagnachmittag, am 13. November 2026 gegen 14 Uhr, haben Polizisten einen 52-jährigen Autofahrer im Stadtgebiet von Salzburg bemerkt, der hinter dem Steuer seines Fahrzeugs scheinbar eingeschlafen war – und das bei laufendem Motor. Den Wiener haben sie daraufhin angesprochen und dabei bereits einen deutlichen Alkoholgeruch wahrgenommen, wie die Beamten nun berichten. Eine Aufforderung zum Alkotest verweigerte der 52-Jährige. In weiterer Folge wurde ihm der Führerschein vorläufig abgenommen und die Weiterfahrt untersagt. Zudem wird er angezeigt, heißt es seitens der Polizei abschließend.