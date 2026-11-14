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/ ©Spitzi-Foto-stock.adobe.com
Symbolfoto zu einem Beitrag von 5min.at: Die Polizei zu dritt im Einsatz am Weg zum Polizeiwagen.
Der Autofahrer ist der Polizei schlafend im Auto aufgefallen.
Salzburg
14/11/2026
Von Polizei erwischt

Bei laufendem Motor: Wiener schläft in Auto ein, ist Führerschein los

Bei laufendem Motor hat ein Wiener Freitagnachmittag, am 13. November, in seinem Auto in Salzburg geschlafen. Wenig später war er seinen Führerschein los. Was geschehen ist, erfahrt ihr hier bei uns.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(97 Wörter)
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Freitagnachmittag, am 13. November 2026 gegen 14 Uhr, haben Polizisten einen 52-jährigen Autofahrer im Stadtgebiet von Salzburg bemerkt, der hinter dem Steuer seines Fahrzeugs scheinbar eingeschlafen war – und das bei laufendem Motor. Den Wiener haben sie daraufhin angesprochen und dabei bereits einen deutlichen Alkoholgeruch wahrgenommen, wie die Beamten nun berichten. Eine Aufforderung zum Alkotest verweigerte der 52-Jährige. In weiterer Folge wurde ihm der Führerschein vorläufig abgenommen und die Weiterfahrt untersagt. Zudem wird er angezeigt, heißt es seitens der Polizei abschließend.

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