Binnen weniger Stunden: Polizei zieht Drogenlenker zwei Mal aus dem Verkehr

Ein 26-jähriger Pinzgauer (Salzburg) wurde von der Polizei gleich zwei Mal am selben Tag erwischt, wie er mit seinem Auto unter Drogen und ohne Führerschein unterwegs war. Er wird nun mehrfach angezeigt.

Im Ortsgebiet von Zell am See (Pinzgau, Salzburg) haben Polizisten Freitagvormittag, am 13. November, einen 26-jährigen Einheimischen kontrolliert. Der Autofahrer wies Symptome einer Beeinträchtigung durch Drogen auf, erinnern sich die Beamten nun. Ein Drogenspeicheltest hatte bereits positiv auf Amphetamin angeschlagen, ein Arzt bestätigte schließlich noch die Beeinträchtigung und Fahruntauglichkeit des jungen Mannes. Außerdem hatte der Pinzgauer auch keinen gültigen Führerschein. Ihm wurde in weiterer Folge die Weiterfahrt untersagt.

26-Jähriger wird mehrfach angezeigt

Nur wenige Stunden später, gegen 14 Uhr, dürften die Polizisten dann nicht schlecht geschaut haben, als sie ein Auto in Zell am See anhielten. In diesem saß neuerlich der 26-Jährige am Steuer. Die Polizei dazu: „Ihm wurde wiederholt die Weiterfahrt untersagt. Er wird mehrfach angezeigt.“