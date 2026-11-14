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/ ©Pexels / SİNAN ÖNDER
Symbolfoto zu einem Beitrag von 5min.at: Es ist eine Kerze zu sehen.
Johannes Rupert ist 70 Jahre alt geworden.
Niedernsill
14/11/2026
Johannes Rupert

Mit 70 Jahren verstorben: Große Trauer um bekannten Hans-Wurst-Darsteller

Mit Johannes Rupert ist nun jener Mann verstorben, der traditionell den "Hans Wurst" am Salzburger Rupertikirtag verkörperte.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(125 Wörter)
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Im Alter von 70 Jahren hat Johannes Rupert, der vielen Rupertikirtagbesuchern in Salzburg besser als „Hans Wurst“ bekannt war in seiner Heimat in Niedernsill (Pinzgau) verstorben. Der Salzburger, der schon davor immer wieder mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hatte, widmete sein Leben – neben seinen drei Kindern – vor allem dem Brauchtum. Als Narr Hans Wurst war er seit 1998 am Salzburger Rupertikirtag zu sehen. Die Figur selbst hat ihre Ursprünge übrigens im Hochmittelalter. Da war er vor allem für Schwerttänzer wichtig. Die Tradition hat sich über die Jahrhunderte gehalten und wird in Salzburg nach wie vor gelebt. So ist der Hans Wurst heute etwa eine wichtige Figur beim Bindertanz und auf Jahrmärkten.

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