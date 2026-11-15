Niemand wollte sie aufnehmen: Traurige Odyssee für zwei gerettete Hunde nach Notfall

Ein akuter medizinischer Notfall eines Hundehalters führte am vergangenen Wochenende zu einem heiklen Einsatz für die Österreichische Tierrettung und die Polizei Hallein.

Nachdem der allein lebende Mann überraschend ins Krankenhaus eingeliefert werden musste, blieben seine beiden Hunde unversorgt in seiner Wohnung nahe Hallein (Salzburg) zurück. as Einsatzteam der Österreichischen Tierrettung stand vor einer besonderen Herausforderung – sowohl vor Ort als auch bei der anschließenden Suche nach einem geeigneten Platz für die Tiere.

Wohnung verwahrlost: Hunde ungepflegt und hilfsbedürftig

Nach der Alarmierung rückten die Tierretterinnen Petra und Nicole umgehend zum Einsatzort aus. Bei der gemeinsamen Wohnungsöffnung mit der Polizei Hallein bot sich den Einsatzkräften ein bedenkliches Bild: Die Wohnung befand sich in einem stark verwahrlosten Zustand. Den Helferinnen kamen zwei American Staffordshire Terrier entgegen, die laut Angaben der Tierrettung sichtlich ungepflegt und dringend hilfsbedürftig waren.

Tierheim wollte Hunde nicht aufnehmen

Während die Erstversorgung der Tiere rasch anlief, gestaltete sich die Suche nach einer vorübergehenden Bleibe äußerst schwierig. Weder im Bundesland Salzburg noch im angrenzenden Oberösterreich zeigte sich eines der örtlichen Tierheime oder Tierschutzhöfe dazu bereit oder in der Lage, die beiden Rüden aufzunehmen, nicht einmal kurzfristig. Als Gründe wurden teils mangelnde Kapazitäten angegeben. Andere Einrichtungen äußerten jedoch offen ihre Bedenken gegenüber sogenannten „Listenhunden“: Sollte eine Rückkehr zum bisherigen Besitzer ausgeschlossen werden müssen, gälten die beiden American Staffordshire Terrier als kaum vermittelbar und würden die Kapazitäten der Heime voraussichtlich als Dauergäste belasten.

Vorläufige Rettung durch private Initiative

Um die Tiere über das Wochenende dennoch sicher unterzubringen, sprang schließlich private Hilfe ein: Charley und Daniel von der Organisation Pet Patrol nahmen die beiden Hunde für einige Tage in ihre Obhut. In enger Abstimmung mit dem zuständigen Amtstierarzt konnte mittlerweile ein vorläufiger Platz in einer privaten Hundepension organisiert werden.

Wie es für die beiden Vierbeiner weitergeht, liegt in den Händen der Behörden

Wie es für die beiden Vierbeiner nun weitergeht, liegt in den Händen der Behörden. Der Amtstierarzt prüft derzeit auf Basis des Polizeiberichts, ob der Halter angesichts der massiven hygienischen Mängel in der Wohnung und des schlechten Pflegezustands der Tiere künftig überhaupt in der Lage ist, eine artgerechte und ordnungsgemäße Haltung zu gewährleisten. Die Österreichische Tierrettung bedankte sich im Anschluss an den Einsatz ausdrücklich für die reibungslose und unbürokratische Zusammenarbeit bei den Beamtinnen und Beamten der Polizei Hallein, dem Team von Pet Patrol, dem Amtstierarzt sowie der privaten Tierpension.