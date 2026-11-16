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/ ©LPD Stmk/Makowecz
Symbolfoto
Symbolfoto zu einem Beitrag von 5min.at: Ein Polizist misst die Geschwindigkeit
Die 73-Jährige war 55 km/h schneller als die Polizei erlaubt.
A10 / Salzburg
16/11/2026
55 km/h zu schnell

Pensionistin (73) rast auf A10 bei Polizei vorbei – und ist ihren Schein los

Am Samstag, 14. November 2026, hat die Polizei auf der A10 Tauernautobahn in Salzburg eine 73-jährige Autofahrerin aus dem Verkehr gezogen.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(109 Wörter)
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Die Pensionistin aus dem Pinzgau ist im Gemeindegebiet von Altenmarkt (Pongau, Salzburg) an den Beamten vorbeigerast. Diese haben eine Geschwindigkeitsüberschreitung von nicht weniger als 55 km/h festgestellt, heißt es jetzt in einer Aussendung. Eigentlich hätte sie in dem Bereich nur 80 km/h schnell sein dürfen. Ein Alkotest, der mit der Lenkerin durchgeführt worden ist, ist übrigens negativ verlaufen. Der Pensionistin wurde laut der Beamten der Führerschein abgenommen und die Weiterfahrt untersagt. Zudem wird sie auch noch wegen des Rasens bei der zuständigen Behörde angezeigt, erklärt man abschließend.

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