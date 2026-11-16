Pensionistin (73) rast auf A10 bei Polizei vorbei – und ist ihren Schein los

Die Pensionistin aus dem Pinzgau ist im Gemeindegebiet von Altenmarkt (Pongau, Salzburg) an den Beamten vorbeigerast. Diese haben eine Geschwindigkeitsüberschreitung von nicht weniger als 55 km/h festgestellt, heißt es jetzt in einer Aussendung. Eigentlich hätte sie in dem Bereich nur 80 km/h schnell sein dürfen. Ein Alkotest, der mit der Lenkerin durchgeführt worden ist, ist übrigens negativ verlaufen. Der Pensionistin wurde laut der Beamten der Führerschein abgenommen und die Weiterfahrt untersagt. Zudem wird sie auch noch wegen des Rasens bei der zuständigen Behörde angezeigt, erklärt man abschließend.